Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени

18 мая в нашем регионе отмечается День Самарского знамени – памятная дата, которая напоминает о высоком историческом предназначении России, о верности идеалам бескорыстной помощи, справедливости и защиты братских народов. Во время русско-турецкой войны именно в этот день в 1877 году знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было вручено балканским ополченцам. Награжденное орденом «За храбрость» I степени, оно и по сей день хранится в Национальном музее военной истории в Софии .

Копия Самарского знамени, переданная в одно из воинских соединений в зоне специальной военной операции, в Донецкой Народной Республике, и сегодня вдохновляет наших бойцов на ратные подвиги, воодушевляет жителей города-побратима Снежное в нашей совместной работе по восстановлению мирной жизни на многострадальной земле Донбасса. Пример Самарского знамени учит нас, что Россия никогда не бросает своих и всегда встает на сторону добра против зла, независимо от того, какие флаги поднимают наши геополитические противники.

Сохранение исторической памяти, активное противодействие попыткам исказить ее, умалить роль России в судьбах освобожденных нашими предками народов и глобальных процессах, происходящих в современном мире, – одна из основ воспитания любви к Родине, чувства гордости за свою страну, сопричастности каждого из нас героической истории нашего Отечества. Правда о том, кто является истинным освободителем и защитником народов, вовеки останется неизменна от Балкан до Донбасса.

Особенно важно это в ходе проведения СВО, когда для обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета Российского государства мы, как и наши предки, с оружием в руках отстаиваем свою свободу, свой путь развития, язык, веру, культуру и образ жизни.

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев