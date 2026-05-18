Я нашел ошибку
Главные новости:
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.01
EUR 85.18
-1.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени

271
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени

Уважаемые жители Самарской области!

18 мая в нашем регионе отмечается День Самарского знамени – памятная дата, которая напоминает о высоком историческом предназначении России, о верности идеалам бескорыстной помощи, справедливости и защиты братских народов. Во время русско-турецкой войны именно в этот день в 1877 году знамя, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было вручено балканским ополченцам. Награжденное орденом «За храбрость» I степени, оно и по сей день хранится в Национальном музее военной истории в Софии.

Копия Самарского знамени, переданная в одно из воинских соединений в зоне специальной военной операции, в Донецкой Народной Республике, и сегодня вдохновляет наших бойцов на ратные подвиги, воодушевляет жителей города-побратима Снежное в нашей совместной работе по восстановлению мирной жизни на многострадальной земле Донбасса. Пример Самарского знамени учит нас, что Россия никогда не бросает своих и всегда встает на сторону добра против зла, независимо от того, какие флаги поднимают наши геополитические противники.

Сохранение исторической памяти, активное противодействие попыткам исказить ее, умалить роль России в судьбах освобожденных нашими предками народов и глобальных процессах, происходящих в современном мире, – одна из основ воспитания любви к Родине, чувства гордости за свою страну, сопричастности каждого из нас героической истории нашего Отечества. Правда о том, кто является истинным освободителем и защитником народов, вовеки останется неизменна от Балкан до Донбасса.

Особенно важно это в ходе проведения СВО, когда для обеспечения национальной безопасности и сохранения суверенитета Российского государства мы, как и наши предки, с оружием в руках отстаиваем свою свободу, свой путь развития, язык, веру, культуру и образ жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо нашего края и всей России!

 

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
166
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
674
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
1202
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
1253
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
1010
Весь список