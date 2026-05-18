22 мая (пятница) в 17.30 в Сквере Эльдара Рязанова пройдет открытие выставки «В поисках Юрия Деточкина» (12+), приуроченной к 60-летию фильма «Берегись автомобиля». Куратор проекта – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Рязанова Вячеслав Вербовой.

25 мая 1966 года состоялась премьера фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966, 12+). В этой трагикомедии смешались дух эпохи оттепели и сатира на окружающую действительность, многослойность смыслов и моральный конфликт в основе сюжета, захватывающие сцены автомобильных трюков и трогательные, душевные эпизоды. А главного персонажа, Юрия Деточкина, Рязанов и вовсе считал своим любимым героем.

Выставка «В поисках Юрия Деточкина» состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки «Гамлета» в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок «Берегись автомобиля», обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми «жуликами» отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт – определить, виновен Деточкин или нет.

«В советском прокате киноленту посмотрели 29 миллионов человек, и до сих пор она остается любимой для нескольких поколений зрителей, – говорят организаторы. – Но даже спустя 60 лет люди спорят: был ли прав Деточкин? Мы надеемся, что выставка поможет лучше понять этого героя. А значит, и его создателя – Эльдара Рязанова».

На открытии пройдет кураторская экскурсия (12+) Вячеслава Вербового по выставке. Вход свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cXPfFk

После открытия, в 18.00, в Сквере Эльдара Рязанова пройдет показ фильма «Берегись автомобиля». Вход свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.