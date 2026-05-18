Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
Средняя сумма наличных в кошельках самарцев составляет 4200 рублей

На 23% больше наличности стали носить с собой россияне. В опросе SuperJob — технологического лидера в области HR, крупнейшего сервиса по поиску работы и подбору персонала в России — приняли участие 11600 граждан из всех округов страны.


Тренд однозначен: кошельки снова наполняются физическими деньгами. Средняя сумма наличных с собой у экономически активного россиянина в 2026 году выросла до 4300 рублей — в октябре 2025 было 3500 (+23%). Доля тех, кто не берет с собой ни купюры, ни монеты, — 27%.

Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины — 3100.

Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4800 рублей.

Обладатели высшего образования имеют при себе в среднем 4700 рублей, тогда как россияне со средним профобразованием — всего 1900 (а 31% из них не носит наличных вовсе).

Интересно, что респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц не только носят с собой больше денег (что ожидаемо) — в среднем 5800 рублей (а 5% держат при себе более 20 тысяч), но и реже тех, кто зарабатывает меньше, отказываются от нала.

Жители Самары носят в кошельке в среднем 4200 рублей. Не пользуются наличными 19% горожан (в 2025 году таких было 18%).

Средняя сумма наличности в кошельках жителей сразу 6 городов-миллионников в этом году сравнялась: москвичи, воронежцы, казанцы, екатеринбуржцы, ростовчане и краснодарцы носят с собой ежедневно 4500 рублей. Отказываются от купюр и монет чаще жители столицы (29%) и города на Неве (26%). Меньше всего перешедших на полностью безналичный расчет — среди нижегородцев, но с собой они обычно носят более скромную по сравнению с жителями других мегаполисов сумму (в среднем 3500 рублей).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 371
Время проведения: 4—7 мая 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки:
— 1600 респондентов в общем опросе;
— 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников (по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников)

