самарцы готовы перейти на рабочую специальность при гарантированном трудоустройстве

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, в каких случаях жители Самарской области готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность. Результаты опроса показали, что каждый четвертый житель региона (26%) готов рассмотреть переход в рабочую специальность, если новое место работы будет гарантировано работодателем. Среди других важных условий для профессионального переобучения — бесплатное обучение и возможность увеличить доход.

«Интерес к рабочим специальностям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. При этом мужчины заметно чаще женщин рассматривают возможность перехода в квалифицированные рабочие профессии: 36% допускают смену сферы деятельности при наличии гарантированного трудоустройства, среди женщин этот показатель составляет 24%. Для представителей мужской аудитории также важна возможность бесплатно получить новую специальность: этот фактор отметили 32% опрошенных против 23% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще готовы рассматривать переход в рабочие профессии в случае крайней необходимости — например, при кризисе или потере работы: об этом заявили 26% против 23% женщин. Эти данные показывают, что рабочие профессии сегодня во многом воспринимаются через призму стабильности, уверенности в будущем и прозрачности карьерного пути», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Причин для перехода в рабочие специальности много. Так, 37% жителей Самарской области готовы рассматривать такую работу ради профессионального роста и заработка, превышающего доход на текущем месте. Еще 29% респондентов привлекает возможность зарабатывать, занимаясь тем, что раньше было хобби или увлечением. По 21% опрошенных рассматривают рабочие профессии как возможность расширить варианты трудоустройства, а также как более стабильный вариант занятости в случае экономического кризиса. Для 15% такие специальности могут стать дополнительным источником дохода, а для 14% — шансом уйти с нынешней работы, которая перестала устраивать. Также по 11% жителей региона связывают рабочие профессии с личной самореализацией.

Среди рабочих профессий, в которые жители Самарской области готовы перейти чаще всего, лидируют швея и сварщик — такие варианты выбрали по 13% опрошенных. Далее следуют оператор конвейера (11%) и кондитер/пекарь (10%). По 8% респондентов готовы рассматривать профессии механика, монтажника и печатника. Слесаря и авторемонтника готовы выбрать по 7% опрошенных, электрика и наладчика — по 6%, повара, токаря и фрезеровщика — по 5%. По 3% жителей региона рассматривают профессии автомеханика/автослесаря и сантехника. Профессии машиниста, автомаляра, крановщика, тракториста, каменщика и кузнеца готовы выбрать по 2% респондентов.

При этом 39% респондентов заявили, что не рассматривают для себя переход ни в одну рабочую специальность. Интересно, что женщины значительно чаще мужчин исключают для себя такой вариант — 55% против 30%. При этом среди женщин наиболее привлекательными направлениями оказались кондитер и пекарь (15%), швея (13%) и повар (10%). Мужчины, напротив, чаще выбирают технические и производственные специальности: профессию сварщика готовы рассматривать 17% опрошенных, электрика — 16%, механика — 15%, а наладчика, автомеханика или монтажника — по 13%.