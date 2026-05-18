Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей
Музыкально-просветительское событие «Трогательный оркестр» пройдет 21 мая в Галерее «Виктория»
70-летний мужчина в Кошкинском районе попал в ДТП, пострадали двое
В Ботаническом саду Самарского университета им. Королева появились две новые локации
Мультимодальный транспортно-логистический комплекс построят в Октябрьске
Магистратура СамГМУ по направлению «Биотехнология» прошла процедуру госаккредитации
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
Более 2,4 тысячи цветущих растений высадили на набережной в Самаре
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
20 мая в 14.00 всех самарцев приглашают на "День зоопарка"!
Самарцы готовы перейти на рабочую специальность при гарантированном трудоустройстве

Аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, в каких случаях жители Самарской области готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность. Результаты опроса показали, что каждый четвертый житель региона (26%) готов рассмотреть переход в рабочую специальность, если новое место работы будет гарантировано работодателем. Среди других важных условий для профессионального переобучения — бесплатное обучение и возможность увеличить доход.

«Интерес к рабочим специальностям сегодня во многом связан с запросом на стабильность и понятные карьерные перспективы. При этом мужчины заметно чаще женщин рассматривают возможность перехода в квалифицированные рабочие профессии: 36% допускают смену сферы деятельности при наличии гарантированного трудоустройства, среди женщин этот показатель составляет 24%. Для представителей мужской аудитории также важна возможность бесплатно получить новую специальность: этот фактор отметили 32% опрошенных против 23% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще готовы рассматривать переход в рабочие профессии в случае крайней необходимости — например, при кризисе или потере работы: об этом заявили 26% против 23% женщин. Эти данные показывают, что рабочие профессии сегодня во многом воспринимаются через призму стабильности, уверенности в будущем и прозрачности карьерного пути», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Причин для перехода в рабочие специальности много. Так, 37% жителей Самарской области готовы рассматривать такую работу ради профессионального роста и заработка, превышающего доход на текущем месте. Еще 29% респондентов привлекает возможность зарабатывать, занимаясь тем, что раньше было хобби или увлечением. По 21% опрошенных рассматривают рабочие профессии как возможность расширить варианты трудоустройства, а также как более стабильный вариант занятости в случае экономического кризиса. Для 15% такие специальности могут стать дополнительным источником дохода, а для 14% — шансом уйти с нынешней работы, которая перестала устраивать. Также по 11% жителей региона связывают рабочие профессии с личной самореализацией.

Среди рабочих профессий, в которые жители Самарской области готовы перейти чаще всего, лидируют швея и сварщик — такие варианты выбрали по 13% опрошенных. Далее следуют оператор конвейера (11%) и кондитер/пекарь (10%). По 8% респондентов готовы рассматривать профессии механика, монтажника и печатника. Слесаря и авторемонтника готовы выбрать по 7% опрошенных, электрика и наладчика — по 6%, повара, токаря и фрезеровщика — по 5%. По 3% жителей региона рассматривают профессии автомеханика/автослесаря и сантехника. Профессии машиниста, автомаляра, крановщика, тракториста, каменщика и кузнеца готовы выбрать по 2% респондентов.

При этом 39% респондентов заявили, что не рассматривают для себя переход ни в одну рабочую специальность. Интересно, что женщины значительно чаще мужчин исключают для себя такой вариант — 55% против 30%. При этом среди женщин наиболее привлекательными направлениями оказались кондитер и пекарь (15%), швея (13%) и повар (10%). Мужчины, напротив, чаще выбирают технические и производственные специальности: профессию сварщика готовы рассматривать 17% опрошенных, электрика — 16%, механика — 15%, а наладчика, автомеханика или монтажника — по 13%.

Теги: Опрос

В Самаре 12% работодателей ведут профориентационную работу с детьми сотрудников
18 мая 2026, 11:47
Среди родителей школьников лишь 5% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся профориентационные мероприятия для детей сотрудников.
210
18 мая 2026, 09:47
Средняя сумма наличности в карманах растет с увеличением возраста опрошенных: молодежь до 35 лет ограничивается 2100 рублями, а россияне 45+ держат при себе 4800 рублей.
247
16 мая 2026, 11:11
Мужчины в основном делают выбор в пользу росписи без банкета и даже без медового месяца (24%) или камерного праздника (25%).
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
17 мая 2026  12:50
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
15 мая 2026  14:02
