Участники проекта «ГИС-дети» презентовали свои работы главе города Самары

Глава города Самары Иван Носков встретился с участниками образовательного проекта «ГИС-дети». Он был запущен в марте 2026 года телеканалом «Самара-ГИС» совместно с Центром внешкольной работы «Крылатый» и Школой блогеров и журналистов «Твой путь» и сегодня объединяет 54 школьника от 10 до 15 лет. Для участия в проекте ребят отбирали из 300 заявок. Первые результаты — созданные сюжеты, ролики и программы — юные журналисты презентовали главе города.

Как рассказали юные журналисты и телеоператоры, ряд их работ уже вышли в эфир телеканала «Самара-ГИС». Например, сюжеты о праздновании Широкой Масленицы, о первом общегородском субботнике, о работе пожарных, а также проект «Как стать космонавтом». Итоговые работы также публикуются на площадках телеканала «Самара-ГИС» в социальных сетях.

Отметим, что следить за ходом проекта «ГИС-Дети», а также за новостями телеканала «Самара-ГИС» можно в эфире телеканала на сайте samaragis.ru/, в бесплатном мобильном приложении на базах IOS и Android и в социальных сетях.