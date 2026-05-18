Участники проекта «Флагманы образования» из Самарской области представят свои воспитательные события в командном конкурсе

Стартовал дистанционный этап командного конкурса проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники из Самарской области смогут, объединившись в команды, разработать концепцию воспитательного события, а также пройти обновленную оценку компетенций.

Дистанционный этап открывает для участников возможность объединиться, чтобы начать работу над командным проектом. Для этого конкурсантам необходимо пройти оценку компетенций, сформировать команду из пяти человек и выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Следующим шагом станет разработка воспитательного события по одному из направлений.

Главное условие конкурса – все члены команды должны представлять одну образовательную организацию. Принять участие в командном конкурсе смогут все, кто занимается воспитательной и просветительской деятельностью: педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники, специалисты дополнительного образования, студенты, методисты и родители.

«Образовательный результат сегодня рождается не в одиночку, а в команде. Именно совместная работа педагогов, руководителей, наставников и родителей позволяет создать по-настоящему глубокое воспитательное событие. Дистанционный командный этап нашего конкурса – это проверка не только профессиональных компетенций, но и умения слышать друг друга, договариваться и действовать как единый механизм. Команды из Самарской области, как и их коллеги из других регионов, увидят: сильный коллектив способен превратить любую идею в живое, отзывающееся в сердцах событие», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Командам из Самарской области предстоит подготовить концепцию воспитательного события для реализации в образовательной среде. По итогам дистанционной оценки проектов, которая пройдет в августе и завершится 3 сентября, будут определены не более 600 команд-полуфиналистов конкурса со всей страны. Следующим этапом станет онлайн-конференция для команд-полуфиналистов, на которой они представят к защите свои проекты перед экспертами конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций, в частности: тест на критическое мышление, оценку коммуникативной грамотности, мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. Кроме того, в этом году появились новые параметры диагностики – комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов. Обновление связано с современными вызовами в системе образования и необходимостью учитывать навыки, которые сегодня становятся особенно востребованными в работе педагогов и управленческих команд.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

Регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается на сайте https://flagmany.rsv.ru/.