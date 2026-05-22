В Кинеле ликвидировали пожар в доме на площади 200 квадратных метров

21 мая в 3 часа 49 минут поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Алексеевка городского округа Кинель на улице Садовой горит дом. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 136, 14 34-го Отряда и 158-я Часть 46-го Отряда.

По прибытии на место пожара было установлено, что горит дом, площадь горения составляет 200 квадратных метров. В 4 часа 26 минут пожар был локализован, в 4 часа 55 минут - объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава на 4 единицах пожарной техники. На тушение подавались 2 ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы. Пострадавших, к счастью, нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

