Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок на «Антифейк-чемпионат» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Подведены итоги заявочной кампании спецпроекта «Антифейк-чемпионат» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На проект, ориентированный на развитие навыков критического мышления, медиаграмотности и противодействия недостоверной информации, из разных регионов России поступило более 1200 заявок, в том числе 24 заявки от жителей Самарской области.

«Антифейк чемпионат» – специальный проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» для тех, кто хочет научиться ориентироваться в современном цифровом пространстве, распознавать манипуляции, выявлять недостоверную информацию и безопасно взаимодействовать с цифровым контентом. В условиях стремительного развития социальных сетей, искусственного интеллекта и генеративных технологий навыки критического мышления и фактчекинга становятся особенно востребованными.

«Сегодня цифровая среда требует от молодежи не только технологических навыков, но и способности критически оценивать информацию, с которой они сталкиваются ежедневно. Высокий интерес к «Антифейк-чемпионату» показывает, насколько востребованы знания в области медиаграмотности, фактчекинга и информационной безопасности среди молодых людей по всей стране», – отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.

От Самарской области участие в проекте «Антифейк-чемпионат» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» примут 24 человека – это школьники, студенты, молодые специалисты и представители digital-сферы, заинтересованные в развитии навыков фактчекинга, анализа цифрового контента и выявления фейков.

Все зарегистрированные конкурсанты уже прошли онлайн этап, включающий образовательную программу и тестирование, посвященные современным инструментам проверки информации, анализу медиаматериалов и выявлению ИИ-фейков. По итогам оценки результатов тестирования 150 лучших участников будут приглашены на очный финальный этап чемпионата, который пройдет 30 мая в Кластере «Ломоносов». Организаторы берут на себя транспортные расходы иногородних участников.

В рамках финала конкурсантам предстоит решать практические кейсы, связанные с противодействием цифровым манипуляциям, выявлением фейков и анализом информационных угроз. Также участники смогут обменяться опытом, получить экспертную оценку своих навыков, послушать лекции от специалистов отросли и познакомиться с единомышленниками, интересующимися сферой информационной безопасности и медиатехнологий. Победители и призеры получат ценные призы.

«Антифейк чемпионат» является одним из треков проекта «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».