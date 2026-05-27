28 мая в театре «Самарская площадь» состоится премьера спектакля «Таня» по одноимённой пьесе Алексея Арбузова.  (16+)
 В Похвистневскую больницу по программе "Земский доктор" трудоустроилась врач-педиатр Мария Злобина.
По состоянию на конец мая 2026 года сумма задолженности физических лиц перед «РКС-Самара» за уже потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения достигла более 1,5 млрд рублей.
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
По информации Приволжского УГМС днем 28 мая местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.
Участниками стали 17 команд из 11 регионов России, которые соревновались в четырех дивизионах на трех ледовых площадках в Самаре.
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Минцифры России приглашают российские ИТ-компании принять участие в конкурсном отборе в акселератор Спринт 2.0.
Билайн улучшил качество и доступность голосовой связи, а также скорость интернет-соединения для своих клиентов, находящихся в Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.
Студенты Самарского политеха создали «умные» часы собственной конструкции

Студенты 4 курса инженерно-технологического факультета (ИТФ) Самарского политеха Денис Степанов и Андрей Щербинин под руководством доцента кафедры «Радиотехнические устройства» Александра Нечаева создали электронные настенные часы по собственному проекту. Это – часть курсовой работы по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы». Сейчас оригинальное устройство заняло место в интерьере холла корпуса №7.

У разработки политеховцев существует интересная предыстория. В 1976 году был введён в эксплуатацию корпус №7 Куйбышевского политехнического института (ныне – Самарский политех). Он был построен специально для инженерно-технологического факультета вуза. В честь этого события студенты кафедры «Радиотехнические устройства» изготовили первые электронные часы, которые представляли собой прямоугольную настенную панель с цифрами оранжевого цвета, соответствующими текущему времени (часам и минутам) и дню недели. С тех пор они висят на входе в режимную часть корпуса и безотказно служат сотрудникам и студентам факультета.

50 лет спустя студенты той же кафедры спроектировали новую версию часового механизма. Нынешние политеховцы создали не просто прибор, отсчитывающий время, а символический артефакт, соединивший историю факультета с современностью.

«Мы использовали знания по электронике, микроэлектронике, компьютерным технологиям, конструированию и автоматизированному проектированию электронных систем, – рассказывает Денис Степанов, – Теперь оба устройства – часть истории нашего 7-го корпуса».

У часов, сделанных студентами, есть ряд отличительных особенностей. В частности, автономная синхронизация, позволяющая избежать потенциальных проблем при возможных перебоях с электропитанием: часы автоматически связываются с ближайшей точкой вайфай и синхронизируются с мировым временем, что исключает необходимость ручной настройки. Сейчас часовой механизм подключен к бытовой сети электроснабжения. Но в нём предусмотрена возможность и автономного питания от аккумулятора.

Устройство выполнено на электронных панелях с широкой цветовой   гаммой. Они устойчивы к внешним воздействиям, имеют беспроводное управление, настройка фона и выводимой информации происходит дистанционно. Кроме времени и текущей даты на внешнюю панель могут выводиться и другие полезные сведения.

Часы выполнены в виде эмблемы ИТФ, представляющей собой символическое изображение бензольного кольца на фоне взрывной вспышки и транзистора в центре. По словам политеховцев, такая эмблематика отражает ведущие направления деятельности пяти кафедр, входящих в состав факультета. Новое устройство теперь часть интерьера исторического холла здания по адресу ул. Первомайская, 1, наряду с мозаичным панно «Наука» площадью 200 квадратных метров, выполненным в 1978 году по проекту знаменитого московского художника-монументалиста, народного художника СССР, члена-корреспондента Академии художеств СССР Владимира Замкова.

Студенты и преподаватели инженерно-технологического факультета говорят, что при необходимости могут поставить производство подобных современных часов на поток.

