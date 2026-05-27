В регионе продолжается акция «Судебные приставы – детям»: за неделю взыскано свыше 37 миллионов рублей

В преддверии Международного дня защиты детей в Самарской области проходит акция «Судебные приставы – детям». В рамках нее сотрудники Службы напоминают родителям о необходимости содержать своих детей.

Начиная с 18 мая сотрудники органов принудительного исполнения активизировали работу по исполнительным производствам, касающимся защиты прав детей, в том числе в плане получения алиментов. Только за прошедшую неделю судебными приставами было посещено свыше 100 адресов и составлено 19 арестов имущества должников-алиментщиков.

В отношении свыше 20 должников по алиментам возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а в отношении 40-ка составлены протоколы по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Благодаря работе сотрудников органов принудительного исполнения в пользу несовершеннолетних за неделю взыскано свыше 37 миллионов рублей.

Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 5 июня.