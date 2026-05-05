Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Мошенники начали рассылать поздравления с 9 Мая якобы от губернаторов
53% школьников перекладывают домашнее задание на ИИ
Что хотят прокачать жители Самарской области: юридическая грамотность и работа в «1С» лидируют
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
Самарчанка думала, что одолжила деньги подруге, но они ушли к аферистам
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах
Инга Пеннер расскажет в «ЗИМ Галерее» о куйбышевском следе Юрия Левитана
15% самарцев жалеют, что следовали советам ИИ в личных вопросах

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города, имеющие опыт использования нейронных сетей.


Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь самарцев: 49% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии.

Женщины проявляют несколько большую открытость к диалогу с машиной: к ИИ обращался за советами по личным вопросам 54% горожанок и 44% мужчин.

Ожидаемо, что самыми ИИ-коммуникабельными оказались респонденты моложе 35 лет: доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди них достигает 65%, тогда как среди респондентов 45+ — всего 30%.

Чаще за личными рекомендациями к ИИ приходят горожане с доходом до 100 тысяч рублей в месяц (54% против 44% среди зарабатывающих от 150 тысяч).

Полученным от ИИ советам в среднем следуют 6 из 10 обращавшихся, 46% не жалеют, что последовали рекомендациям нейросети, 15% — жалеют. Каждый четвертый советы ИИ игнорирует. Еще 14% затрудняются оценить их применимость, чаще всего потому что не относятся к таким советам серьезно.

Женщины оказались менее лояльными и, судя по цифрам, менее удачливыми (а возможно, и не столь осторожными) в интерпретации машинных рекомендаций: 19% из них пожалели о содеянном. Также горожанки чаще получали советы, которыми в итоге пренебрегли (35%).

Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего респонденты обращаются к ИИ по вопросам здоровья (в частности, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения и диагностики и проч.). В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки.
 

Время проведения: 20—23 апреля 2026 года

Теги: Опрос

