Правовой отдел ГУ МВД России по Самарской области вошел в тройку лучших среди регионов России

На днях, руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в торжественном собрании в режиме видеоконференцсвязи, организованном Договорно-правовым департаментом МВД России.

На мероприятии, посвященном награждению победителей конкурса «Лучшее правовое подразделение территориального органа МВД России», присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и начальник Правового отдела регионального главка полковник внутренней службы Татьяна Зубова.

Согласно Положению, утвержденному приказом МВД России от 07.12.2018 № 816, конкурс проводился среди правовых подразделений министерств внутренних дел по республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации в целях: совершенствования правового регулирования и юридического сопровождения деятельности территориальных органов МВД России; определения лучшего правового подразделения территориального органа МВД России; стимулирования заинтересованности личного состава данных подразделений в совершенствовании профессионального мастерства, повышении результативности и качества их служебной деятельности; укрепления законности и служебной дисциплины среди личного состава территориальных органов МВД России.

По итогам конкурса третье почетное место занял Правовой отдел ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО