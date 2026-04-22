Самарские трамваи и троллейбусы готовят к летнему сезону

198 единиц подвижного состава — от новых «Львят» и «Витязей» до техники постарше — проходят проверку, чтобы в жару поездки в Самаре оставались комфортными.

Что делают специалисты:

Проверяют кондиционеры — чистят фильтры, проверяют герметичность контура, при необходимости заправляют фреон

Осматривают токоприёмники и контактную сеть — проверяют пантографы и узлы, которые в жару работают с повышенной нагрузкой. Параллельно энергослужбы готовят контактную сеть к расширению и перепадам температуры

Усиливают санитарную обработку — после каждого рейса проводят влажную уборку, дезинфицируют поручни, сиденья и валидаторы. В летний период график обработок уплотняют

Проводят инструктаж с водителями — объясняют, как вовремя заметить нештатную работу оборудования.

Завершить эту работу планируется к концу апреля, сообщает пресс-служба минтранса СО.

