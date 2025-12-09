В Самаре монтаж верхнего строения пути тоннеля метро завершат в 2026 году

Строительство метро в Самаре выходит на новый этап: с 15 декабря начнется подготовка к устройству верхнего строения пути в левом перегонном тоннеле — одном из самых ответственных участков. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Александр Фомин.

Планируется завершить монтаж верхнего строения пути в обоих тоннелях к середине августа 2026 года. Закупка оборудования выполнена на 80%, оставшиеся позиции закроют в ближайшее время.

Напомним, в конце ноября в Самаре завершили проходку правого тоннеля «Театральной». Губернатор Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что все финансовые вопросы по объекту решены. После открытия станции, считает глава региона, трафик в метро увеличится на 15–20%, пишет Самара-МК.