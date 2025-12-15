Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество

169
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество

В Самарской области на площадке регионального Центра социализации молодежи открылось музейно-дискуссионное пространство «События. Вызовы. Общество». Это совместный проект министерства образования Самарской области и региональной Общественной палаты.

«Это один из первых в России проектов, который объединяет в единую экосистему живой музей современной истории, открытую дискуссионную площадку и прямой канал влияния гражданского общества на государственные решения. Это не просто выставка или лекторий – это работающий механизм обратной связи между властью, обществом и молодежью», – рассказал автор проекта заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Поддержали проект Нотариальная Палата Самарской области, Федерация профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный штаб Народного фронта, Союз народов Самарской области, Благотворительный фонд «Вольга».

Многие экспонаты, рассказывающие о военных буднях, переданы участником СВО, педагогом Областного центра детско-юношеского туризма и краеведения, председателем Федерации спортивного туризма Самарской области Рафиком Хакимовым. Письма с фронта и на фронт, фронтовая печка, сваренная умельцем, учителем труда из села Романовка Хворостянского района, обмундирование, шевроны и военные трофеи, переданные сотрудниками областной Нотариальной Палаты, чьи родственники сегодня защищают Родину, и многое другое можно увидеть в представленной экспозиции пространства «События. Вызовы. Общество».

«Общественная палата активно сотрудничает со структурами власти, другими общественными институтами по тем направлениям, которые наиболее актуальны для гражданского общества. Это пространство – один из результатов такого сотрудничества, - отметил председатель палаты, академик РАН Виктор Сойфер. - Полагаю, что он будет успешно развиваться, его опыт будет масштабирован на муниципальные образования региона: поскольку у людей есть запрос на получение информации и на оказание адресной помощи тем, кто сегодня защищает наше Отечество».

Мотором развития страны назвал подобные волонтерские инициативы член Совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод, обратившийся к участникам встречи с видеообращением. «Президент Российской Федерации Владимир Путин большое внимание уделяет развитию гражданского общества. Активность институтов гражданского общества в Самарской области очень заметна», - уверен федеральный эксперт.

«Сегодня, когда Россия сталкивается со множеством вызовов, знание истории приобретает особый характер. Пришло время по-настоящему, гордиться нашим Отечеством, нашей историей. Новые поколения должны чувствовать свою причастность к происходящему. Реализация проекта «События. Вызовы. Общество» показывает то, насколько эффективным может быть сотрудничество институтов гражданского общества и органов власти в решении важнейших задач», – подчеркнул член Общественной палаты Самарской области, председатель областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.

Первыми посетили новую локацию ребята из Юнармии и «Движения Первых», учащиеся самарской школы №55, Самарского медико-технического лицея и студенты Самарского речного техникума.

Фото из личного архива П.Покровского.

