165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»

В Самарской области уже 165 специалистов в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер».

Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.

Так, благодаря программе к коллективу Безенчукской центральной районной больницы присоединилась врач-терапевт Ангелина Тумаева. Её интерес к медицине появился ещё в школе. Специалист окончила Самарский государственный медицинский университет по целевому направлению и вернулась в родной район.

«Участие в кадровой программе для меня – отличный старт, – поделилась Ангелина Тумаева. – Кроме того, это возможность заниматься любимым делом на своей малой родине. На данный момент я работаю участковым терапевтом, на моём участке около 2 тысяч пациентов. Коллектив встретил меня тепло, всегда можно обратиться за советом к опытным коллегам. Уже в первые дни работы у меня был наставник, с организационными вопросами при необходимости помогает заведующая отделением. В планах – развитие в профессии и поступление в ординатуру».

Главный врач Безенчукской больницы Людмила Слепнёва отметила, что в учреждении создаются все условия для привлечения и поддержки молодых специалистов.

«Мы делаем всё возможное, чтобы врачи оставались у нас, – подчеркивает Людмила Слепнёва. – Ангелина Тумаева – наш целевой специалист, и мы рады, что она вернулась в район. Помимо выплаты по кадровой программе она получила единовременную муниципальную выплату. Также мы обеспечиваем врачей служебным жильём, помогаем с устройством детей в детский сад без очереди. В том числе, есть возможность получить льготную ипотеку на строительство собственного дома под 1% годовых с последующим выкупом».

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизни», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО