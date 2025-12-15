ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio

Сегодня, 15 декабря, на автодороге «Обход г. Сызрани с выходом на автодорогу «Москва-Самара», 1 километр, произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем в 13 часов 07 минут диспетчеру пожарно-спасательной части № 185 пожарно-спасательного отряда № 47 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение.

К месту происшествия были направлены расчет пожарно-спасательной части № 185 Отряда № 47 в составе 2 человек, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Прибыв на место, специалисты установили, что произошел съезд в кювет автомобиля Kia Rio. Личный состав провел аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение аккумуляторной батареи, эвакуацию пострадавшей, которую доставили в Центральную городскую районную больницу города Сызрани.

По факту происшествий сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"