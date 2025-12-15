15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе

198
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе

Внимание! Участники дорожного движения!

15 декабря 2025 года с 08:00 продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения в Самарской области — 98,129 км  "М‑5 «Урал»" (подъезд к г. Оренбург).

Ограничение введено из‑за неблагоприятных погодных условий: сильного снега, метели и ограниченной видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения — 19:00 15 декабря 2025 года.

Обратите внимание: время может быть изменено, если непогода продолжится.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025, 12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
С 2018 по 2022 годы возглавлял МБУ «Самарское», а в 2020 году был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары. Политика
86
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025, 10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
 Всего 14 декабря работали 371 человек и 366 единиц спецтехники.  Госавтоинспекция Самарской области рекомендует перевозчикам и водителям:  заранее... Благоустройство
156
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025, 19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы. Политика
519
В центре внимания
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
Весь список