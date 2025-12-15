15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе

Внимание! Участники дорожного движения!

15 декабря 2025 года с 08:00 продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств и грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения в Самарской области — 98,129 км "М‑5 «Урал»" (подъезд к г. Оренбург).

Ограничение введено из‑за неблагоприятных погодных условий: сильного снега, метели и ограниченной видимости.

Ориентировочное время окончания ограничения — 19:00 15 декабря 2025 года.

Обратите внимание: время может быть изменено, если непогода продолжится.