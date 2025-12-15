Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей

Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди жительниц Самары старше 18 лет, чтобы определить список наиболее популярных процедур в новогодние праздники, а также праздничные тренды в индустрии красоты. К концу года спрос смещается в сторону маникюра (77%), окрашивания (67%), педикюра (63%) и стрижек (51%).
В преддверии новогодних праздников большинство жительниц Самары (64%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины посещают салоны или бьюти-мастеров раз в месяц — так ответили 54%. Приходят в салоны или к мастерам несколько раз в неделю 11% респонденток, раз в неделю — 17%.
Планируете ли вы посещать салоны красоты или частных мастеров во время новогодних праздников?
|
Ответ
|
Доля ответов респондентов %
|
Да, у меня уже есть запись
|
38%
|
Да, но еще не определилась с услугами
|
26%
|
Планирую заниматься бьюти-процедурами дома
|
11%
|
Нет, не планирую
|
25%
Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками в Самаре стали маникюр (77%), окрашивание волос (67%), педикюр (63%) и стрижки (51%). Почти треть опрошенных жительниц города (30%) планируют визит к массажисту, а 20% — СПА-процедуры.
Какие бьюти-процедуры вы запланировали на новогодние праздники?
|
Услуга
|
Доля ответов респондентов %
|
Маникюр
|
77%
|
Окрашивание волос
|
67%
|
Педикюр
|
63%
|
Стрижка
|
51%
|
Массаж
|
30%
|
СПА
|
20%
|
Косметология
|
19%
|
Восстановление волос
|
16%
Женщины чаще всего пробуют новые бьюти-процедуры ради того, чтобы нравиться себе — так ответили 71% участниц опроса. Ещё 30% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Советы друзей и подарочные сертификаты вдохновляют по 20% респонденток, а акции и скидки — 14%.
О выгодных предложениях салонов красоты, стилистов, косметологов и массажистов респондентки чаще всего узнают от друзей и коллег (82%). Ещё 9% обращают внимание на рекламу на сайтах объявлений и маркетплейсов — 9%.
Чаще всего жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры перед новогодними праздниками не более 5 000 рублей — так ответили 49% опрошенных. 34% ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, 4% — от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет более 20 000 рублей планируют 12% респонденток. В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 8 239 рублей.
Какую сумму вы планируете потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках?
|
Сумма
|
Доля ответов респондентов %
|
До 3 000 рублей
|
23%
|
От 3 001 до 5 000 рублей
|
26%
|
От 5 001 до 10 000 рублей
|
34%
|
От 10 001 до 20 000 рублей
|
4%
|
От 20 001 до 30 000 рублей
|
8%
|
Более 30 000 рублей
|
4%
По сравнению с прошлым годом траты на бьюти-услуги у большинства увеличились — 42% отметили небольшое увеличение расходов, ещё 17% — значительное. Остались на прежнем уровне траты у 17% опрошенных. Незначительное снижение бюджета указали 12%, существенное — 3%.
*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет