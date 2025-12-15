Я нашел ошибку
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Авито Реклама и Авито Услуги провели опрос среди жительниц Самары старше 18 лет, чтобы определить список наиболее популярных процедур в новогодние праздники, а также праздничные тренды в индустрии красоты. К концу года спрос смещается в сторону маникюра (77%), окрашивания (67%), педикюра (63%) и стрижек (51%).

В преддверии новогодних праздников большинство жительниц Самары (64%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Чаще всего женщины посещают салоны или бьюти-мастеров раз в месяц — так ответили 54%. Приходят в салоны или к мастерам несколько раз в неделю 11% респонденток, раз в неделю — 17%.

Планируете ли вы посещать салоны красоты или частных мастеров во время новогодних праздников?

 Ответ

 Доля ответов респондентов %

 Да, у меня уже есть запись

 38%

 Да, но еще не определилась с услугами

 26%

 Планирую заниматься бьюти-процедурами дома

 11%

 Нет, не планирую

 25%

 

Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками в Самаре стали маникюр (77%), окрашивание волос (67%), педикюр (63%) и стрижки (51%). Почти треть опрошенных жительниц города (30%) планируют визит к массажисту, а 20% — СПА-процедуры.

Какие бьюти-процедуры вы запланировали на новогодние праздники?

 Услуга

 Доля ответов респондентов %

 Маникюр

 77%

 Окрашивание волос

 67%

 Педикюр

 63%

 Стрижка

 51%

 Массаж

 30%

 СПА

 20%

 Косметология

 19%

 Восстановление волос

 16%

 

Женщины чаще всего пробуют новые бьюти-процедуры ради того, чтобы нравиться себе — так ответили 71% участниц опроса. Ещё 30% готовятся к праздничным мероприятиям и поэтому выбирают дополнительные услуги. Советы друзей и подарочные сертификаты вдохновляют по 20% респонденток, а акции и скидки — 14%.

О выгодных предложениях салонов красоты, стилистов, косметологов и массажистов респондентки чаще всего узнают от друзей и коллег (82%). Ещё 9% обращают внимание на рекламу на   сайтах объявлений и маркетплейсов — 9%.

Чаще всего жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры перед новогодними праздниками не более 5 000 рублей — так ответили 49% опрошенных. 34% ориентируется на бюджет от 5 001 до 10 000 рублей, 4% — от 10 001 до 20 000 рублей. Бюджет более 20 000 рублей планируют 12% респонденток. В среднем женщины планируют потратить на бьюти-процедуры перед Новым годом 8 239 рублей.

Какую сумму вы планируете потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках?

 Сумма

 Доля ответов респондентов %

 До 3 000 рублей

 23%

 От 3 001 до 5 000 рублей

 26%

 От 5 001 до 10 000 рублей

 34%

 От 10 001 до 20 000 рублей

 4%

 От 20 001 до 30 000 рублей

 8%

 Более 30 000 рублей

 4%

 

По сравнению с прошлым годом траты на бьюти-услуги у большинства увеличились — 42% отметили небольшое увеличение расходов, ещё 17% — значительное. Остались на прежнем уровне траты у 17% опрошенных. Незначительное снижение бюджета указали 12%, существенное — 3%.

 

*исследование проводилось среди 10 000 жителей России в возрасте от 18 лет

 

Самарцы рассказали о подарках на Новый год
15 декабря 2025, 11:40
Самарцы рассказали о подарках на Новый год
Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 18% голосов — путешествия. Общество
142
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
14 декабря 2025, 13:18
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Чаще всего у самарцев вызывает раздражение следующие требования ИБ: использование для общения только корпоративного мессенджера (27%), частая смена (22%) и... Общество
497
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
12 декабря 2025, 13:45
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
Чаще всего ёлку ставят за несколько дней до Нового года — так поступают в семьях 44% опрошенных. Еще 37% делают это в середине декабря. Общество
414
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
