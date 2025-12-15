Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства

Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства

147
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства

По данным опроса hh.ru, проведённого в 4 квартале 2025 года, 26% жителей Самарской области согласны уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места. Чуть больше половины опрошенных (54%) не рассматривают такую возможность, ещё 20% затруднились ответить.
 

Наибольшую гибкость в финансовом вопросе демонстрируют подростки и молодежь. Среди соискателей младше 18 лет 46% готовы пересмотреть свои зарплатные ожидания ради трудоустройства, а среди представителей 18–24 лет - 30% респондентов.
 

Пойти на финансовые уступки готовы и представители старшего поколения. В возрастной категории 55+ 36% респондентов сообщили о готовности пересмотреть свои зарплатные запросы. Для этой группы особенно важны стабильность выплат, отсутствие задержек и социальный пакет, поэтому они нередко проявляют гибкость ради надёжной и устойчивой работы. В категории 25–34 лет пересмотреть зарплатные ожидания готовы 26% опрошенных, в группе 35–44 лет — 25%, а среди респондентов 45–54 лет — 28%.
 

«Молодые соискатели в Самарской области показывают высокую готовность к гибкости на старте своей карьеры. Они понимают значимость набора опыта, развития практических навыков и создания профессиональной базы, которая в дальнейшем позволяет расти в доходе. Такой осознанный подход помогает быстрее адаптироваться к рынку труда и укреплять свои позиции в перспективных сферах», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
15 декабря 2025, 12:22
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
В преддверии новогодних праздников большинство жительниц Самары (64%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Общество
192
Самарцы рассказали о подарках на Новый год
15 декабря 2025, 11:40
Самарцы рассказали о подарках на Новый год
Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 18% голосов — путешествия. Общество
194
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
14 декабря 2025, 13:18
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Чаще всего у самарцев вызывает раздражение следующие требования ИБ: использование для общения только корпоративного мессенджера (27%), частая смена (22%) и... Общество
511
В центре внимания
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
Весь список