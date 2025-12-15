Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства

По данным опроса hh.ru, проведённого в 4 квартале 2025 года, 26% жителей Самарской области согласны уменьшить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места. Чуть больше половины опрошенных (54%) не рассматривают такую возможность, ещё 20% затруднились ответить.



Наибольшую гибкость в финансовом вопросе демонстрируют подростки и молодежь. Среди соискателей младше 18 лет 46% готовы пересмотреть свои зарплатные ожидания ради трудоустройства, а среди представителей 18–24 лет - 30% респондентов.



Пойти на финансовые уступки готовы и представители старшего поколения. В возрастной категории 55+ 36% респондентов сообщили о готовности пересмотреть свои зарплатные запросы. Для этой группы особенно важны стабильность выплат, отсутствие задержек и социальный пакет, поэтому они нередко проявляют гибкость ради надёжной и устойчивой работы. В категории 25–34 лет пересмотреть зарплатные ожидания готовы 26% опрошенных, в группе 35–44 лет — 25%, а среди респондентов 45–54 лет — 28%.



«Молодые соискатели в Самарской области показывают высокую готовность к гибкости на старте своей карьеры. Они понимают значимость набора опыта, развития практических навыков и создания профессиональной базы, которая в дальнейшем позволяет расти в доходе. Такой осознанный подход помогает быстрее адаптироваться к рынку труда и укреплять свои позиции в перспективных сферах», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.