Самарцы рассказали о подарках на Новый год

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы рассказали о подарках на Новый год

153
Самарцы рассказали о подарках на Новый год

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 18% голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 12%. Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 5% респондентов, столько же — билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 4%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта — для 2%.

Мужчины чаще хотели бы получить в подарок деньги (31%), а также инструменты для ремонта (4%). Женщины же чаще мужчин мечтают о путешествиях (23%). Горожанки также обрадуются косметике и парфюму (18%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (5%).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, хочет получить деньги, косметику и гаджеты. Респонденты в возрасте 35—45 года чаще делились желанием получить в подарок бытовую технику и сертификаты на обучение. У горожан 45+ более популярны товары для спорта и подарочные сертификаты.

Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах (4%) и билетах на культурные мероприятия (7%), тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем реже они рассказывали о желании получить в подарок деньги и чаще признавались, что мечтают о путешествиях.
 

Время проведения: 24—26 ноября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
15 декабря 2025, 12:22
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
В преддверии новогодних праздников большинство жительниц Самары (64%) планируют посещение салонов красоты или частных мастеров. Общество
101
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
14 декабря 2025, 13:18
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Чаще всего у самарцев вызывает раздражение следующие требования ИБ: использование для общения только корпоративного мессенджера (27%), частая смена (22%) и... Общество
499
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
12 декабря 2025, 13:45
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
Чаще всего ёлку ставят за несколько дней до Нового года — так поступают в семьях 44% опрошенных. Еще 37% делают это в середине декабря. Общество
414
В центре внимания
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
Весь список