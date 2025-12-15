Самарцы рассказали о подарках на Новый год

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Конверт с деньгами является самым желанным новогодним подарком — о нем мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 18% голосов — путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 12%. Бытовую технику и электронику для дома хотели бы получить в подарок 5% респондентов, столько же — билеты на культурные мероприятия. Украшения, сертификаты на обучение или товары для спорта желанны для 4%, подарочные сертификаты, книги, компьютерные игры или инструменты для ремонта — для 2%.



Мужчины чаще хотели бы получить в подарок деньги (31%), а также инструменты для ремонта (4%). Женщины же чаще мужчин мечтают о путешествиях (23%). Горожанки также обрадуются косметике и парфюму (18%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (5%).



Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, хочет получить деньги, косметику и гаджеты. Респонденты в возрасте 35—45 года чаще делились желанием получить в подарок бытовую технику и сертификаты на обучение. У горожан 45+ более популярны товары для спорта и подарочные сертификаты.



Обладатели высшего образования чаще мечтают о книгах (4%) и билетах на культурные мероприятия (7%), тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — о сертификатах на обучающие курсы.



Чем выше уровень дохода опрошенных, тем реже они рассказывали о желании получить в подарок деньги и чаще признавались, что мечтают о путешествиях.



Время проведения: 24—26 ноября 2025 года