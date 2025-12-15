Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В самарском Шостакович Опера Балет состоялась премьера концертной программы «Штраус-бал»

167
В самарском Шостакович Опера Балет состоялась премьера концертной программы «Штраус-бал»

13 и 14 декабря в преддверии Нового года Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представил премьеру праздничной концертной программы «Штраус-бал», приуроченной к 200-летию со дня рождения Иоганна Штрауса. 12+

В программе прозвучали любимые и узнаваемые номера из оперетт: «Летучая мышь», «Цыганский барон», «Венская кровь», фрагменты балета «Штраусиана» и балетные номера на известные произведения композитора.

В концертной программе, которую зрители увидят ещё 16, 17 и 18 декабря в 18:30, принимают участие:

солисты оперной труппы – лауреат международных конкурсов Софья Цимбал, заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, Екатерина Поздняк, Диля Шагеева, лауреат международного конкурса Роман Николаев, заслуженный артист Самарской области Георгий Цветков, Ольга Добрыдина, лауреат международных конкурсов Дмитрий Крыжский, лауреат международного конкурса Давид Погосян, Никита Шаров, лауреат международных конкурсов Мария Курьянова, Елена Марченко, Александр Слесарев.

Солисты и артисты балета – Софья Туманова, заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв, Рустам Багапов, Кирилл Богомолов, Константин Леньков, Николай Толстухин, Александра Смоленцева, Маргарита Иванчикова, Юлия Маренина, лауреат международного конкурса Максим Морозов, Марина Накадзима, Илья Горбунов, Анастасия Голощапова, Арина Карасёва, Марьяна Ефимова, Виктория Черкасова, Анна Мария Конингс, лауреат международных конкурсов Нэнэ Сакамото, Таисия Сапожникова, Денис Мазанов.

Хор и оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

Дирижёры – Алишер Бабаев, Андрей Данилов

 

Музыкальный руководитель — Евгений Хохлов

Дирижёр-постановщик — Алишер Бабаев

Режиссёр-постановщик — Оксана Штанина

Хормейстер — Максим Пожидаев

 

Фото - Анна Рубакова

В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
