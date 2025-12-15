В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП

Это третье модульное здание для размещения подразделений Ставропольской центральной районной больницы, которое возводится в этом году благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новые условия оказания медпомощи также создаются в сёлах Ягодное и Верхний Сускан.

В селе Севрюкаево, расположенном на территории национального парка «Самарская Лука», завершено возведение каркаса здания, ведется внутренняя отделка помещений. Новый ФАП заменит существующий пункт.

«Действующий ФАП располагается в приспособленном здании, что ограничивает возможности для оказания качественной помощи. Село большое – свыше 600 жителей, в сезон оно является центром притяжения и для дачников. Из-за удаленного расположения доступность медицины здесь – вопрос особой важности. Поэтому было принято решение о строительстве нового, современного ФАПа», - рассказал главный врач районной больницы Расим Мударисов.

Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.

"Появление нового медицинского объекта – это удобство и комфорт для пациентов и для медицинских работников. Современное здание будет укомплектовано необходимым оборудованием, что напрямую повысит качество и уровень оказываемой медицинской помощи", – подчеркнул Расим Мударисов.

Напомним, благодаря нацпроекту возвели новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и современный ФАП в селе Верхний Сускан. На данный момент медицинские пункты находятся на стадии лицензирования и вскоре примут первых пациентов.

Модернизация первичного звена здравоохранения является одним из приоритетных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО