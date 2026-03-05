Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате
Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
В рамках пятого открытого отбора в отряд космонавтов «Роскосмоса» приветствуются и ожидаются заявки от женщин.
Кононенко: «Роскосмос» ждет заявки от женщин в отряд космонавтов
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
4 марта "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Оренбург". Матч закончился победой "Крыльев" со счетом 2:0.
"Крылья Советов" обыграли "Оренбург" и вышли в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России
В среду, 4 марта, региональное правительство утвердило дорожную карту по продвижению научно-популярного туризма до 2030 года.
Правительство Самарской области утвердило программу развития научно-популярного туризма до 2030 года
По окончании матча 4 марта, к 21:30, на остановочном пункте «Самара Арена» пассажиров будут ожидать дополнительные трамваи и автобусы.
Дополнительный общественный транспорт подадут после футбольного матча 4 марта в Самаре
Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате

Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, сообщил, что на данный момент Минпросвещения вместе с Рособрнадзором работают над новыми сервисами на портале «Госуслуги».

В частности, в правительстве хотят дать российским школьникам возможность пройти пробный ЕГЭ и посмотреть результаты. О подобных планах Кравцов сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Сервисы, которые планируют разработать в России, помогут школьникам не только пройти пробный ЕГЭ, но и самостоятельно подать заявление на сдачу экзамена, после сдачи посмотреть результаты и подать апелляцию в случае необходимости.

По уточнению министра просвещения, работа над цифровыми сервисами ведется в рамках совершенствования системы ЕГЭ. Ранее, в 2025 году, говорилось о том, что Роскомнадзор планирует запуск подобных сервисов запланирован к концу 2027 года, пишет МК. 

Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
2 марта 2026  11:28
Под Самарой перестал ходить автобус №103К
