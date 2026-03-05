Школьники в РФ получат возможность сдать пробный ЕГЭ в новом формате

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, сообщил, что на данный момент Минпросвещения вместе с Рособрнадзором работают над новыми сервисами на портале «Госуслуги».

В частности, в правительстве хотят дать российским школьникам возможность пройти пробный ЕГЭ и посмотреть результаты. О подобных планах Кравцов сообщил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Сервисы, которые планируют разработать в России, помогут школьникам не только пройти пробный ЕГЭ, но и самостоятельно подать заявление на сдачу экзамена, после сдачи посмотреть результаты и подать апелляцию в случае необходимости.

По уточнению министра просвещения, работа над цифровыми сервисами ведется в рамках совершенствования системы ЕГЭ. Ранее, в 2025 году, говорилось о том, что Роскомнадзор планирует запуск подобных сервисов запланирован к концу 2027 года, пишет МК.