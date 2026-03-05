Импортные товары в РФ могут подорожать на 30% из-за конфликта на Ближнем Востоке

Импортные товары в России могут подорожать уже в ближайшие месяцы, если кризис на Ближнем Востоке затянется. Виной всему блокада Ормузского пролива. Теперь суда вынуждены идти в обход – через порты Омана. Если ближневосточный конфликт обострится, то маршрут придется прокладывать уже через Африку, выяснили 5 марта "Известия".

Электроника и автозапчасти, которые везут в Россию по каналам параллельного импорта, могут подорожать на 15-30%. Сильнее всего рост цен ударит по технике Apple, Samsung, Sony, а также по комплектующим для европейских марок и промышленному оборудованию.

Как отметил владелец сети дилерских центров "Альянс Тракс" Алексей Иванов, через Ормузский пролив проходит пятая часть мировых поставок нефти и значительный объем контейнерных грузов. Крупные операторы, в свою очередь, уже приостановили транзит.

"Через ОАЭ проходило от 40 до 60% всего, что везли в Россию по альтернативным каналам", – уточнил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По словам руководителя практики по международному бизнесу и финансам, партнера 5D Consulting Михаила Никитина, трафик через Ормузский пролив уже к настоящему времени рухнул на 70%.