Девушка из Тольятти продала свою банковскую карту преступникам

Сотрудники полиции Тольятти задержали 18‑летнюю местную жительницу: девушка подозревается в неправомерных действиях с платёжными картами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. В июле 2025 года, когда она была несовершеннолетней, с ней через мессенджер связался незнакомец. Она продала свою банковскую карту всего за 4 000 рублей — ей пообещали лёгкий заработок, и она согласилась передать пластик.

Позже выяснилось, что эта карта могла использоваться злоумышленниками для мошеннических действий и вывода похищенных средств. Полицейские выявили факт незаконной операции в ходе оперативно‑разыскных мероприятий и установили владелицу карты. Теперь в отношении неё возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По закону за такое могут наказать довольно строго: штраф от 300 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы до 5 лет, а в самом серьёзном случае — лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 000 000 рублей.

Полиция напоминает: не стоит соглашаться на подобные «предложения легкого заработка».