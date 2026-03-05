В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики

В Тольятти суд отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в стрельбе в несовершеннолетнего. Автозаводский районный суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении К., которому инкриминируют часть 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в общественном месте, несколько раз выстрелил пневматическим пистолетом в подростка. Несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Изучив материалы дела, суд согласился с доводами следствия и удовлетворил ходатайство об аресте. К. заключён под стражу и пробудет в СИЗО до 1 мая 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области, пишет ГТРК-Самара.