Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
Ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи

85
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи

Когда отношения можно считать официальными — после разговора или по ощущениям? Обязательно ли знакомить партнера с близкими? И стоит ли делиться личным в соцсетях? Исследование Mamba показало, что мужчины и женщины видят эти границы по-разному, а 68% россиянок и вовсе готовы расстаться, если партнер не знакомит их с друзьями и семьей.

Когда начинается «мы»

Для женщин статус отношений — это прежде всего договоренность. Почти половина опрошенных считают себя парой только после серьезного разговора, еще 26% готовы назвать отношения официальными через 1–3 месяца, а 13% — только через пол года и больше.

Среди мужчин немного другая картина, каждый четвертый считает серьезные отношения начавшимися, если на первом свидании возникла химия. При этом 40% мужчин также ждут, чтобы статус был обозначен в разговоре.

Друзья и семья: уровень допуска

С представлением друзьям мужчины тоже не тянут: почти 20% готовы познакомить девушку с ними практически сразу, а еще 28% — в течение первого месяца. Женщины осторожнее: только 9% знакомят почти сразу, тогда как большинство (41%) выбирают горизонт 2–3 месяца.

Знакомство с семьей - следующий этап. 36% женщин рассказывают о партнере только тогда, когда начинают строить планы на будущее, а 32% — спустя несколько месяцев. У мужчин картина выглядит немного иначе: 36% готовы знакомить девушку с семьей после 2-3 месяцев, 27% — когда понимают, что есть совместные перспективы, и 15% — уже после того, как съезжаются. Примерно одинаковое количество ю женщин и мужчин (20 и 22%) предпочитают вообще не обсуждать личную жизнь с родственниками.

А вот значение этого шага мужчины и женщины оценивают по-разному. Для 45% россиянок знакомство с окружением это принципиальное подтверждение статуса отношений. Среди мужчин так считают только 30%, еще 37% говорят, что знакомство не критично, если отношения развиваются, а 33% уверены, что личная жизнь не обязана выходить за пределы пары.

Почему не знакомят

Но что происходит, если этого шага так и не случается — и партнер не спешит знакомить ни с друзьями, ни с семьей? Для многих это становится тревожным сигналом…

64% женщин уверены: если мужчина не выводит отношения в свой круг общения, значит он не настроен на долгую историю. Еще 11% сразу подозревают, что у него может быть кто-то еще.

Мужчины смотрят на ситуацию спокойнее: 24% считают, что девушка сама не готова к серьезным отношениям, 23% видят в этом обычные сомнения, а еще 13% верят, что она пока не готова, но со временем все изменится.

Разница особенно заметна в решениях. 68% женщин готовы завершить отношения, если мужчина скрывает их от друзей и семьи. Среди мужчин так поступили бы 40%, тогда как для большинства закрытость партнера не становится причиной для разрыва.

Публичность: выкладывать или нет

Когда дело касается социальных сетей, большинство предпочитают не торопиться. 63% женщин и 55% мужчин не делают отношения публичными. Еще около 20% женщин и 25% мужчин готовы что-то публиковать только после официального подтверждения статуса.

Тем не менее в вопросе открытых заявлений мужчины оказываются смелее. 10% готовы выложить совместное фото почти сразу, тогда как среди женщин на это решаются лишь 2%.

Но вот опыт «тайных» отношений есть у большинства. 74% женщин и 57% мужчин признаются, что хотя бы раз сознательно скрывали партнера — чаще всего из-за сомнений в серьезности связи.

«Счастье любит тишину»

Одни выбирают открытость, другие — приватность. Отсюда и вечный вопрос: «счастье любит тишину»?

С этим утверждением согласны далеко не все. Почти половина женщин (49%) считают, что своими отношениями можно делиться с близкими, но не обязательно показывать их всем. Среди мужчин 43% уверены, что такие вещи лучше не выставлять напоказ. При этом 42% считают допустимым говорить о них в кругу друзей и семьи.

