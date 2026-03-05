Я нашел ошибку
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины из города.

В преддверии Международного женского дня жительницы Самары заглядываются на предложения турагентств: о путешествии в качестве подарка мечтают 22% опрошенных. Каждая пятая хотела бы получить деньги. Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 11% женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте (9%), на пятом — парфюмерия и косметика (7%). По 4% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.

Среди прочих вариантов женщины называли товары для спорта, подписки на электронные сервисы и даже такие нематериальные активы как хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания.

Что же обычно дарят женщинам на 8 Марта? Бесспорный лидер — цветы, их получают 60% горожанок. 12% обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Парфюмерию и косметику получают 10% опрошенных. Деньги женщинам тоже дарят, но не так часто, как им хотелось бы: лишь 9% женщин обычно получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты обычно достаются 5%. Для 1 из 100 привычным подарком является одежда, еще для 1% — домашний текстиль. А 9% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.

Время проведения: 20 февраля — 4 марта 2026 года

64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
05 марта 2026, 12:04
Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. Общество
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют
05 марта 2026, 11:47
Исследование показывает, что для молодежи до 24 лет важны не столько статус и медийность, сколько системная работа над собой и устойчивость к вызовам. Общество
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году
04 марта 2026, 13:12
Максимально контролировать информационный шум предпочитают 55% опрошенных, оставляя push-уведомления только у самых важных приложений. Общество
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
