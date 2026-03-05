Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины из города.

В преддверии Международного женского дня жительницы Самары заглядываются на предложения турагентств: о путешествии в качестве подарка мечтают 22% опрошенных. Каждая пятая хотела бы получить деньги. Билеты в театр, кино или музей порадовали бы 11% женщин. Подарочные сертификаты оказались на четвертом месте (9%), на пятом — парфюмерия и косметика (7%). По 4% голосов набрали смартфоны и гаджеты, украшения и часы, бытовая техника, а также сертификаты на обучение. Одежду, обувь или меха хотели бы получить 2% участниц опроса, столько же — деликатесы и сладости, товары для хобби и книги.



Среди прочих вариантов женщины называли товары для спорта, подписки на электронные сервисы и даже такие нематериальные активы как хорошее настроение, проявления любви, заботы и внимания.



Что же обычно дарят женщинам на 8 Марта? Бесспорный лидер — цветы, их получают 60% горожанок. 12% обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Парфюмерию и косметику получают 10% опрошенных. Деньги женщинам тоже дарят, но не так часто, как им хотелось бы: лишь 9% женщин обычно получают наличные или переводы. Украшения и подарочные сертификаты обычно достаются 5%. Для 1 из 100 привычным подарком является одежда, еще для 1% — домашний текстиль. А 9% женщин признались, что чаще всего остаются без подарка на 8 Марта.

Время проведения: 20 февраля — 4 марта 2026 года