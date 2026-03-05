64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание

Интерес к подработке в России фактически вышел за рамки нишевого формата занятости. По данным февральского опроса Авито Подработки, из 10 000 опрошенных россиян 56% жителей Самары уже подрабатывают — либо регулярно, либо время от времени. Еще 27% сообщили, что пока только рассматривают такую возможность.

Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. 14% опрошенных находится в активной фазе поиска работы или дополнительных источников дохода, а 8% респондентов работают как самозанятые и фрилансеры.

Почти четверть (38%) опрошенных жителей Самары с опытом или планами подработки четко понимают свой карьерный путь и довольны профессией, 23% — скорее довольны текущей карьерой, но рассматривают альтернативы. Каждый седьмой (15%) активно ищет свое призвание и пробует разные сферы.

Большинство (64%) жителей Самары с опытом или планами подработки согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание — причем 23% поддерживают это мнение полностью. Подработка может стать выходом за пределы привычной деятельности. Так, больше четверти (28%) опрошенных указали, что сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, еще 25% — что сферы частично расходятся. Только 16% подрабатывают на той же специальности, а еще 19% работают в той же сфере, но с другим функционалом. Лишь 8% участников опроса с опытом или планами подработки признались, что у них нет основной работы или учебы, с которой они совмещают подработку.

Среди навыков, которые можно развить через подработку, подрабатывающие и планирующие подрабатывать жители Самары чаще всего называют управление временем и самоорганизацию (44%), понимание разных профессий и рынков (40%), а также коммуникации и работу с людьми (36%). Профессиональные hard skills отмечает больше четверти (28%), предпринимательское мышление — почти каждый пятый (22%).

Нематериальная ценность подработки не менее важна, чем финансовая. 48% рассчитывают расширить кругозор и познакомиться с новыми сферами, 36% — получить новые знакомства и профессиональные контакты. Треть (32%) видят в подработке способ лучше понять свои сильные и слабые стороны, 28% — источник уверенности в себе и самореализации. Четверть (27%) подрабатывающих и планирующих подрабатывать опрошенных отметили возможность сменить деятельность, чтобы расслабить мозг, а каждый пятый (19%) таким образом находит способ перезагрузиться и избавиться от рутины. 17% этих респондентов отметили в качестве дополнительного преимущества подработки получение опыта для резюме и портфолио.