Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание

128
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание

Интерес к подработке в России фактически вышел за рамки нишевого формата занятости. По данным февральского опроса Авито Подработки, из 10 000 опрошенных россиян 56% жителей Самары уже подрабатывают — либо регулярно, либо время от времени. Еще 27% сообщили, что пока только рассматривают такую возможность.

Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. 14% опрошенных находится в активной фазе поиска работы или дополнительных источников дохода, а 8% респондентов работают как самозанятые и фрилансеры.

Почти четверть (38%) опрошенных жителей Самары с опытом или планами подработки четко понимают свой карьерный путь и довольны профессией, 23% — скорее довольны текущей карьерой, но рассматривают альтернативы. Каждый седьмой (15%) активно ищет свое призвание и пробует разные сферы.

Большинство (64%) жителей Самары с опытом или планами подработки согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание — причем 23% поддерживают это мнение полностью. Подработка может стать выходом за пределы привычной деятельности. Так, больше четверти (28%) опрошенных указали, что сфера их подработки полностью отличается от основной занятости, еще 25% — что сферы частично расходятся. Только 16% подрабатывают на той же специальности, а еще 19% работают в той же сфере, но с другим функционалом. Лишь 8% участников опроса с опытом или планами подработки признались, что у них нет основной работы или учебы, с которой они совмещают подработку.

Среди навыков, которые можно развить через подработку, подрабатывающие и планирующие подрабатывать жители Самары чаще всего называют управление временем и самоорганизацию (44%), понимание разных профессий и рынков (40%), а также коммуникации и работу с людьми (36%). Профессиональные hard skills отмечает больше четверти (28%), предпринимательское мышление — почти каждый пятый (22%).

Нематериальная ценность подработки не менее важна, чем финансовая. 48% рассчитывают расширить кругозор и познакомиться с новыми сферами, 36% — получить новые знакомства и профессиональные контакты. Треть (32%) видят в подработке способ лучше понять свои сильные и слабые стороны, 28% — источник уверенности в себе и самореализации. Четверть (27%) подрабатывающих и планирующих подрабатывать опрошенных отметили возможность сменить деятельность, чтобы расслабить мозг, а каждый пятый (19%) таким образом находит способ перезагрузиться и избавиться от рутины. 17% этих респондентов отметили в качестве дополнительного преимущества подработки получение опыта для резюме и портфолио.

Теги: Опрос

Новости по теме
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют
05 марта 2026, 11:47
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют
Исследование показывает, что для молодежи до 24 лет важны не столько статус и медийность, сколько системная работа над собой и устойчивость к вызовам. Общество
132
Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта
05 марта 2026, 10:26
Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта
Что же обычно дарят женщинам на 8 Марта? Бесспорный лидер — цветы, их получают 60% горожанок. 12% обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Общество
176
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году
04 марта 2026, 13:12
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году
Максимально контролировать информационный шум предпочитают 55% опрошенных, оставляя push-уведомления только у самых важных приложений. Общество
405
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
88
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1476
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
629
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1185
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
593
