5 марта аэропорт «Курумоч» в Самаре ограничил работу на пять часов

В четверг, 5 марта, в Самаре в аэропорту Курумоч действовали ограничения из-за угрозы атаки БПЛА. Режим «Ковер» был введен с 0:28 до 5:04. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

«Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении. По данным онлайн-табло самарского аэропорта, на вылет задержаны или отменены восемь рейсов, среди которых по два - в Сургут и Сочи, а остальные - в Екатеринбург, Шарм Эль Шейх, Хургаду и Пхукет, пишет Самара-КП.