Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют

В преддверии 8 марта эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, какие женщины сегодня становятся кумирами молодежи Самарской области и чьи истории особенно откликаются зумерам до 24 лет.

Отвечая на вопрос о том, кто в целом вдохновляет их больше всего, молодежь чаще всего называет людей, искренне любящих свое дело и профессию (62%). Далее следуют творческие личности — актрисы, музыканты, журналисты, художники (49%) и друзья (35%). Также в числе значимых фигур — успешные предприниматели (30%), родители или другие члены семьи (24%) и герои фильмов и книг (24%). Реже молодежь вдохновляют исторические личности (22%), блогеры (19%), ученые и популяризаторы науки (16%), писатели и поэты (14%), спортсмены (11%), руководителей (8%) и коллег (5%).

Среди женщин-кумиров в спорте самарские зумеры чаще всего называли Евгению Медведеву (27%), Алину Загитову (13%), Александру Трусову (7%), Марию Шарапову (7%) и Серену Уильямс (3%). Кроме того, часть молодежи отдельно отмечала истории успеха и личный путь Камилы Валиевой, Анны Селезневой, Анны Щербаковой, Маргариты Мамун и Ирины Родниной.

Среди творческих личностей лидируют мировые и российские знаменитости. Чаще всего кумирами молодежи Самарской области являются Леди Гага (22%) и Рианна (20%). Далее следуют Билли Айлиш (16%) и Анджелина Джоли (15%). По 11% набрали Ариана Гранде и Селена Гомес, 9% — Зендея и Марго Робби, 8% — Тейлор Свифт. Клаву Коку отметили 5% респондентов, по 4% — Сидни Суини, 2% — Анну Асти. Реже всего упоминалась Анна Пересильд (1%).

«Исследование показывает, что для молодежи до 24 лет важны не столько статус и медийность, сколько системная работа над собой и устойчивость к вызовам. Отвечая на вопрос о том, что именно привлекает их в историях этих женщин, респонденты прежде всего называли обаяние и харизму (65%), талант и преданность делу (57%), умение вдохновлять и мотивировать других (54%), настойчивость (51%), стремление к постоянному обучению и самосовершенствованию (46%), а также готовность рисковать ради достижения целей (43%)», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Кроме того, респонденты обращают внимание на высокую работоспособность (30%) и благотворительную деятельность (16%).

Опрос проводился с 11 по 24 февраля 2026 года среди 1 212 российских соискателей в возрасте до 24 лет, в том числе из Самарской области.