Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Самарская молодежь назвала женщин-кумиров, которые ее вдохновляют

В преддверии 8 марта эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, какие женщины сегодня становятся кумирами молодежи Самарской области и чьи истории особенно откликаются зумерам до 24 лет.

Отвечая на вопрос о том, кто в целом вдохновляет их больше всего, молодежь чаще всего называет людей, искренне любящих свое дело и профессию (62%). Далее следуют творческие личности — актрисы, музыканты, журналисты, художники (49%) и друзья (35%). Также в числе значимых фигур — успешные предприниматели (30%), родители или другие члены семьи (24%) и герои фильмов и книг (24%). Реже молодежь вдохновляют исторические личности (22%), блогеры (19%), ученые и популяризаторы науки (16%), писатели и поэты (14%), спортсмены (11%), руководителей (8%) и коллег (5%).

Среди женщин-кумиров в спорте самарские зумеры чаще всего называли Евгению Медведеву (27%), Алину Загитову (13%), Александру Трусову (7%), Марию Шарапову (7%) и Серену Уильямс (3%). Кроме того, часть молодежи отдельно отмечала истории успеха и личный путь Камилы Валиевой, Анны Селезневой, Анны Щербаковой, Маргариты Мамун и Ирины Родниной.

Среди творческих личностей лидируют мировые и российские знаменитости. Чаще всего кумирами молодежи Самарской области являются Леди Гага (22%) и Рианна (20%). Далее следуют Билли Айлиш (16%) и Анджелина Джоли (15%). По 11% набрали Ариана Гранде и Селена Гомес, 9% — Зендея и Марго Робби, 8% — Тейлор Свифт. Клаву Коку отметили 5% респондентов, по 4% — Сидни Суини, 2% — Анну Асти. Реже всего упоминалась Анна Пересильд (1%).

«Исследование показывает, что для молодежи до 24 лет важны не столько статус и медийность, сколько системная работа над собой и устойчивость к вызовам. Отвечая на вопрос о том, что именно привлекает их в историях этих женщин, респонденты прежде всего называли обаяние и харизму (65%), талант и преданность делу (57%), умение вдохновлять и мотивировать других (54%), настойчивость (51%), стремление к постоянному обучению и самосовершенствованию (46%), а также готовность рисковать ради достижения целей (43%)», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Кроме того, респонденты обращают внимание на высокую работоспособность (30%) и благотворительную деятельность (16%).

Опрос проводился с 11 по 24 февраля 2026 года среди 1 212 российских соискателей в возрасте до 24 лет, в том числе из Самарской области.

64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
05 марта 2026, 12:04
64% подрабатывающих считают, что подработка помогает найти призвание
Среди тех, кто уже имеет опыт подработки или задумывается о ней, почти половина респондентов в Самаре (59%) совмещают частичную занятость с основной профессией. Общество
Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта
05 марта 2026, 10:26
Самарчанки рассказали, какой подарок хотели бы получить на 8 Марта
Что же обычно дарят женщинам на 8 Марта? Бесспорный лидер — цветы, их получают 60% горожанок. 12% обычно дарят конфеты или наборы чая и кофе. Общество
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году
04 марта 2026, 13:12
Стабильность, удобство и минимум рекламы: что ждут пользователи от мобильных приложений в 2026 году
Максимально контролировать информационный шум предпочитают 55% опрошенных, оставляя push-уведомления только у самых важных приложений. Общество
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
