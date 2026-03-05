В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города Тольятти. Представители министерства туризма и администрации городского округа Тольятти, бизнеса, туристической индустрии и городского сообщества обсудили концепцию развития общественной территории туристского центра и мероприятий, направленных на его обустройство. Мероприятие организовано Центром урбанистики Тольяттинского государственного университета и управлением туризма администрации городского округа Тольятти.

Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. Тольяттинский государственный университет активно участвовал в работе над дизайн-кодом, анализом и подготовке концепции развития туристского центра города. На общественных слушаниях были представлены концептуальные решения и мероприятия по обустройству туристского кода, которые планируется реализовать в 2026 году.

Совместно с общественностью на мероприятии подробно обсудили все запланированные элементы благоустройства и общим решением было принято одобрить проект. По итогам проведенных общественных слушаний администрацией городского округа Тольятти будет подана заявка на участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований, обладающих статусом городского округа Самарской области на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Конкурс проводится министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Данная мера государственной поддержки позволит обустроить туристические и наиболее посещаемые общественные локации нашего региона, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и гостей Самарской области», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.