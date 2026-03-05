Я нашел ошибку
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
Ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города

В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города Тольятти. Представители министерства туризма и администрации городского округа Тольятти, бизнеса, туристической индустрии и городского сообщества обсудили концепцию развития общественной территории туристского центра и мероприятий, направленных на его обустройство. Мероприятие организовано Центром урбанистики Тольяттинского государственного университета и управлением туризма администрации городского округа Тольятти.

Площадка для проведения мероприятия выбрана не случайно. Тольяттинский государственный университет активно участвовал в работе над дизайн-кодом, анализом и подготовке концепции развития туристского центра города. На общественных слушаниях были представлены концептуальные решения и мероприятия по обустройству туристского кода, которые планируется реализовать в 2026 году.

Совместно с общественностью на мероприятии подробно обсудили все запланированные элементы благоустройства и общим решением было принято одобрить проект. По итогам проведенных общественных слушаний администрацией городского округа Тольятти будет подана заявка на участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований, обладающих статусом городского округа Самарской области на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города. Конкурс проводится министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

«Данная мера государственной поддержки позволит обустроить туристические и наиболее посещаемые общественные локации нашего региона, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и гостей Самарской области», – рассказала врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

 

 

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
