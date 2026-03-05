Я нашел ошибку
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В Польше будут прерывать трансляцию Паралимпиады из-за россиян
ночью кинельские огнеборцы ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров
В Самаре военный оркестр Росгвардии поздравил жительниц города с наступающим праздником
68% женщин готовы расстаться, если мужчина скрывает их от друзей и семьи
В Самарской области женщина 6 лет получала пособие на несуществующего ребенка
В Тольятти мужчина несколько раз выстрелил в подростка из пневматики
В Самаре временно запустят 30 бесплатных автобусов
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки

135
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», в феврале 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары составляет 158,2 тыс. руб., на вторичном рынке — 134,1 тыс. руб. Разница между сегментами сократилась до 24 тыс. руб., тогда как шесть лет назад ценовая конфигурация была иной.

В 2019 году вторичный рынок в Самаре торговался дороже первичного. Новостройки находились в диапазоне 50–53 тыс. руб. за кв. м, в то время как вторичное жильё стоило 58–60 тыс. руб. Разрыв составлял 6–8 тыс. руб. в пользу готовых объектов.

Дальнейшая динамика изменила структуру рынка. В 2020–2021 годах первичный сегмент начал ускоренно расти, приблизившись к 80 тыс. руб. за кв. м. В 2022 году рынок перешёл к отметкам около 100 тыс. руб., а в 2023–2024 годах закрепился в диапазоне 110–140 тыс. руб. Во второй половине 2025 года новостройки преодолели планку 160 тыс. руб.

Вторичный рынок рос более плавно. В 2020 году средние значения находились в пределах 60–65 тыс. руб., в 2021 году — 70–80 тыс. руб. В 2022–2023 годах показатель стабилизировался около 100–115 тыс. руб. В течение 2024 года вторичный сегмент перешёл к диапазону 118–120 тыс. руб., а в 2025 году — к 122–130 тыс. руб. Февраль 2026 года фиксирует уровень 134,1 тыс. руб.

Таким образом, за шесть лет первичный рынок вырос более чем на 200%, вторичный — примерно на 120–130%. При этом разрыв между сегментами не увеличился кратно, а сформировался на уровне около 24 тыс. руб., что для рынка с трёхкратным ростом первичного сегмента остаётся умеренным показателем.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков отмечает:

«Самара демонстрирует сбалансированную структуру рынка. Несмотря на активный рост новостроек, вторичный сегмент не отстал критически. Разрыв между ними остаётся управляемым, что говорит о сохранении устойчивости ценовой модели».

Для инвесторов это означает отсутствие резкого перекоса в пользу одного из сегментов. Вторичный рынок остаётся конкурентоспособным по стоимости входа, а первичный — продолжает формировать премию за новый фонд.

Дополнительный индикатор баланса — динамика аренды. Средняя ставка в феврале 2026 года составляет 23 тыс. руб. в месяц против 16–18 тыс. руб. в 2019 году. Рост составил около 40–50%, что существенно ниже темпов удорожания покупки, однако подтверждает устойчивый спрос на рынке найма.

