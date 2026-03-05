Часть пенсионеров получит выплаты в марте досрочно

Россияне, получающие пенсии на карту с 7-го по 9-е число каждого месяца, в этот раз получат их 6 марта. Перенос связан с предстоящими длинными выходными, сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда России.

"В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц. До праздников, в частности, средства перечислят тем, кто по обычному графику получает их через банк с 7 по 9 марта. Эти даты выпадают на длинные выходные, поэтому пенсии будут перечислены 6 марта, в последний рабочий день перед праздниками", - сообщили в ведомстве.

Выплаты через почту придут заранее, если пенсионер получает их 8-го числа, так как в этот день доставка осуществляться не будет. Тем, кто обычно получает пенсию 7-го и 9-го числа, почта доставит все по обычному графику. Уточнять конкретную дату выплат в связи с праздниками и выходными днями следует непосредственно в почтовом отделении, отметили в пресс-службе.

Если россиянин вместе с пенсией получает и другие выплаты Соцфонда, то они также будут перечислены заранее. Подавать какие-либо заявления не нужно, средства поступят автоматически.

Выплата пенсий перед длинными выходными в марте распространяется на все виды пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, напомнили в пресс-службе.

По предварительным данным, предпраздничная доставка пенсий коснется около 4 млн россиян, рассказали в ведомстве.