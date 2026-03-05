В КбшЖД открыли продажу билетов на 1 июня! Если вы ждали момента, чтобы забронировать ту самую полку в сторону моря — это он.

А чтобы путешествия стали еще доступнее, Куйбышевский филиал АО «ФПК» назначил дополнительные поезда из Уфы в Адлер, Анапу и Новороссийск.

На старте продаж всегда действуют выгодные тарифы. Самое время выбрать маршрут, забронировать лучшие места и начать обратный отсчёт до отпуска.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» или в железнодорожных кассах.