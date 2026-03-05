в Самарской области заработать на переезд из однушки в двушку можно примерно за 1 год и 4 месяца

Тематический поиск Яндекса по квартирам представил Индекс Расширения, который показывает, насколько легко можно переехать из готовой однокомнатной квартиры в двухкомнатную в разных регионах страны. Индекс рассчитывается нейросетью Алиса AI как разница медианной цены двухкомнатной и однокомнатной квартиры в регионе, поделенная на среднюю региональную зарплату*. По данным поиска по квартирам, в среднем по регионам со столицами-миллионниками доплата за расширение укладывается в 14,7 средних зарплаты, что эквивалентно сроку в 1 год и 3 месяца**.

По данным за февраль, Самарская область показывает значение индекса выше среднего по регионам со столицами-миллионниками: доплата за переход из однушки в двушку эквивалентна примерно 16,1 среднемесячным зарплатам, то есть около 1 года 4 месяцев дохода.

Минимальные значения индекса отмечены в Свердловской области (7,7), Республике Башкортостан (8,8), Челябинской области (9,7) и Красноярском крае (9,8). Здесь для переезда из однокомнатной квартиры в двухкомнатную потребуется менее 12 средних зарплат по региону. По данным нейроанализа, в этих регионах расширение жилплощади происходит внутри одного ценового сегмента: разница в медианной стоимости форматов небольшая, а цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах сопоставима с однокомнатными. В результате увеличение площади не сопровождается сегментным скачком, что делает расширение финансово более предсказуемым по отношению к уровню доходов.

По данным нейроанализа, разница в количестве среднемесячных зарплат, необходимых для перехода из однокомнатной в двухкомнатную квартиру, напрямую связана с тем, как устроен рынок в конкретном регионе. Там, где расширение требует 9–10 зарплат, двухкомнатный формат остается частью того же ценового сегмента: прирост площади умеренный, стоимость квадратного метра растет незначительно, а структура предложения сосредоточена в массовом сегменте. Фактически покупатель доплачивает за дополнительные метры, а не за переход в другую категорию жилья.

Когда показатель достигает 15–18 зарплат, речь уже идет о более заметном ценовом разрыве: двухкомнатные квартиры чаще представлены в более дорогостоящих проектах и более ликвидных локациях, что увеличивает разницу в стоимости.