Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области

В среду, 4 марта 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарского региона под председательством первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова.

Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с необходимостью приведения в соответствие с федеральным законодательством региональных нормативно-правовых актов. Так, был одобрен проект постановления Правительства Самарской области, вносящий изменения в постановление Правительства Самарской области от 11.07.2014 №389 «Об установлении категорий граждан, проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной защите, и утверждении порядка и условий предоставления жилых помещений (квартир) для социальной защиты отдельных категорий граждан». Уточняется понятие члены семьи участника специальной военной операции. Также корректируется перечень документов, подтверждающих факт участия в специальной военной операции. Кроме того, принимая во внимание число семей, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, передвигающимися с помощью кресла-коляски, достигшими возраста 18 лет и старше, предлагается дополнительная категория граждан, нуждающихся в специальной социальной защите, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания инвалида в соответствии с действующим законодательством.

Получил одобрение Правительства Самарской области для внесения на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроект, предлагающий наделить региональную государственную жилищную инспекцию правом рассматривать административные правонарушения в области благоустройства территории, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Документ разработан ГЖИ Самарской области по поручению Главы региона Вячеслава Федорищева.

«Предлагается расширить перечень составов, рассмотрение дел по которым возможно в упрощенном порядке без составления протоколов с помощью средств фото- и видеофиксации, дополнив перечень таких правонарушений непроведением мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий, сооружений и крыш их подъездов», – отметил врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян.

Он также подчеркнул, что порядок осуществления муниципального контроля, привлечения к ответственности нарушителей административными комиссиями остается прежним. Предлагаемая инициатива позволит дополнительно контролировать нарушения в сфере благоустройства в автоматическом режиме.

«Законопроектом предлагается переходить на иной уровень работы, связанной с благоустройством территорий. Использование технических средств позволит увеличить количество контролируемых объектов. В то же время, пользуясь случаем, обращаю внимание на работу административных комиссий на местах. Очевидно, что здесь необходимо усилить контроль», – подчеркнул Виталий Шабалатов.

Он предложил руководителям муниципальных образований продумать, какие изменения, связанные с благоустройством, необходимо внести в нормативно-правовую базу для улучшения качества содержания территорий.

Также на заседании Правительства области утвердили План мероприятий («дорожную карту») по развитию научно-популярного туризма на территории Самарской области на период 2026–2030 годов. Соответствующий проект распоряжения Правительства Самарской области подготовлен областным министерством науки и высшего образования.

План мероприятий предусматривает разработку научно-популярных маршрутов. Так, 3 февраля 2026 года, в преддверии Дня российской науки был запущен первый верифицированный научно-популярный маршрут «Крылья науки», участниками которого стали школьники – члены регионального детского совета по туризму. Маршрут «Крылья науки» размещен на сайте туроператора АНО «Центр детского туризма «Лаванда».

Программа тура рассчитана на два дня и включает посещение ключевых образовательных учреждений (Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса) и промышленных предприятий региона.

«Результатом совместной работы с министерством туризма Самарской области стали итоги II Всероссийской премии «Туристические города», которая проходила на прошлой неделе в городе Касимове Рязанской области. Гран-при в номинации «Город научно-популярного туризма» получила Самара», – доложил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.