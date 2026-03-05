«РКС-Самара» завершили перекладку канализационного коллектора в Куйбышевском районе на ул. Красный Кряжок

В Куйбышевском районе Самары завершились масштабные работы по реконструкции отработавшего срок участка канализационного коллектора. «РКС-Самара» обновили крупный участок канализационной сети на ул. Красный Кряжок. Ремонтные работы начались в январе, проводились открытым способом в траншее.

Вместо отслужившей железобетонной трубы рабочие смонтировали новый участок из полиэтилена: запас прочности у этого материала доходит до 50 лет. Это значительно повысит надёжность системы водоотведения для жителей района. Работы стартовали в январе и велись открытым способом. Всего заменили 522 метра трубы, построили 13 новых колодцев. Несмотря на сложные условия, бригадам удалось провести реконструкцию без отключения потребителей от ресурса, при постоянном движении стоков.

Работы проводились по инвестиционной программе предприятия. В настоящее время на объекте завершено восстановление благоустройства по временной схеме. Как только позволят погодные условия, подрядчики проведут финальное благоустройство территории.