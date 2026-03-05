Я нашел ошибку
Главные новости:
Разрыв сократился до 24 тыс. руб.: вторичный рынок Самары почти догнал новостройки
в России введут электронное взыскание долгов за ЖКУ к 2027 году
В Тольятти состоялось общественное обсуждение концепции проекта туристского кода в границах туристического центра города
Виталий Шабалатов провел заседание Правительства Самарской области
В Красноярском районе началась реконструкция моста через реку Кондурчу
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
Тольяттинские школьники побывали на профтуре в городской клинической больнице №5
В Самарской области стартовал первый в этом году поток программы «Наставничество»
Новый ГОСТ на творог появится в России

172
Росстандарт принял новый ГОСТ на творог, его требования вступят в силу в январе 2027 года, выяснило РИА Новости, изучив данные документа.

"Новая редакция стандарта сохраняет традиционный объект стандартизации - классический творог как кисломолочный продукт - и одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики", - рассказали агентству в Росстандарте.

В частности, расширен перечень допустимого сырья, отражающий современные технологические решения. Среди новинок - коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.

Кроме того, новый стандарт устанавливает более низкую норму по содержанию белка в твороге: теперь она составит 14%, 15% и 17% в зависимости от жирности продукта. Ранее это были 14%, 16% и 18%.

Другим нововведением стало установление нижнего порога кислотности. Если прежде стандарт ограничивал только максимальный показатель - не выше 210-240 градусов Тернера, - то теперь продукт должен иметь кислотность не менее 150 градусов. "Это дополнительная мера против возможной фальсификации и инструмент защиты добросовестных производителей", - объяснили в Росстандарте.

Помимо этого, изменены нормы влажности творога: минимальный порог массовой доли влаги повышен с 60% до 65%. Как отметили в Росстандарте, это позволяет точнее регламентировать консистенцию творога.

"Обновление направлено не на ужесточение ради ужесточения, а на повышение прозрачности, устранение возможных правовых коллизий, адаптацию документа к современной нормативной среде. Производителям предоставлен комфортный переходный период до 1 января 2027 года, что позволяет отрасли планомерно внедрять обновленные требования", - рассказали в Росстандарте.

 

Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
88
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1476
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
629
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
1185
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
593
