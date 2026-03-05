5 марта местами в Самарской области ожидается сильный снег

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 05.03.2026 местами в Самарской области ожидается сильный снег. На дорогах снежные заносы».
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»