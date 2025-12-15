В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек

Вчера, 14 декабря, в 17:59 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Западной.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета и добровольная пожарная команда города Похвистнево.

По прибытии было установлено, что горит баня на площади 15 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение подан 1 ствол «Б».

В 18:08 была объявлена локализация пожара, в 18:14 – ликвидация открытого горения, а в 20:10 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

К сожалению, в результате пожара погиб человек.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"