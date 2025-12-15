Я нашел ошибку
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек

Вчера, 14 декабря, в 17:59 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в городе Похвистнево на улице Западной.
Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета и добровольная пожарная команда города Похвистнево.
По прибытии было установлено, что горит баня на площади 15 квадратных метров.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение подан 1 ствол «Б».
В 18:08 была объявлена локализация пожара, в 18:14 – ликвидация открытого горения, а в 20:10 зафиксирована ликвидация последствий пожара.
К сожалению, в результате пожара погиб человек.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Новости по теме
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
12 декабря 2025, 14:01
По прибытии было установлено: есть угроза распространения огня на жилой дом и стог сена. Происшествия
Сегодня ночью в селе Усинское загорелись дом и надворные постройки
12 декабря 2025, 13:52
Всего на месте пожара работали 25 человек личного состава, на тушение были поданы 5 стволов «Б», созданы 3 звена газодымозащитной службы. Происшествия
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
11 декабря 2025, 17:39
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании. Происшествия
В центре внимания
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
