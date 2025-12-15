Я нашел ошибку
В Самарской области открылось пространство События. Вызовы. Общество
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
Каждый четвёртый самарец готов снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства
Самара стала одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа такси
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших
В Похвистнево горела баня. К сожалению, погиб человек
В Самарской губдуме обсудили названия административных округов и их административных центров
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших

91
14 декабря в 07 часов 21 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на территории района - трасса М-5 Самара - Оренбург, 104-й километр, произошло лобовое столкновение двух автомашин: Kia Rio и Volvo (бойлер).
К месту автоаварии незамедлительно выехали специалисты пожарно-спасательного отряда № 36.
По прибытии наши коллеги провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших в автомобиль скорой медпомощи. К сожалению, пострадали два человека, которые были госпитализированы.
На месте ДТП также работали сотрудники Госавтоинспекции.
По факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Теги: ДТП

