На трассе Самара - Оренбург в Нефтегорском районе произошло столкновение, двое пострадавших

14 декабря в 07 часов 21 минут на пульт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что на территории района - трасса М-5 Самара - Оренбург, 104-й километр, произошло лобовое столкновение двух автомашин: Kia Rio и Volvo (бойлер).

К месту автоаварии незамедлительно выехали специалисты пожарно-спасательного отряда № 36.

По прибытии наши коллеги провели аварийно-спасательные работы: отключение систем электропитания транспортных средств, деблокировку и перемещение пострадавших в автомобиль скорой медпомощи. К сожалению, пострадали два человека, которые были госпитализированы.

На месте ДТП также работали сотрудники Госавтоинспекции.

По факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.