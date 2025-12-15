На а/д "Самара — Волгоград" в Безенчукском районе столкнулись грузовик Volvo и  ВАЗ‑2107

На месте ДТП в Безенчукском районе Самарской области работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли и обеспечили сохранность места происшествия, организовали беспрепятственный проезд транспорта, эвакуацию поврежденного автотранспорта и уборку обломков с проезжей части, установили и опросили участников ДТП и очевидцев.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 11-20 на 115,5 км а/д "Самара — Волгоград" в Безенчукском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo (перевозившего игрушки) и легкового автомобиля ВАЗ‑2107, который двигался со стороны Саратова в направлении Чапаевска.

По предварительной информации, водитель грузовика допустил занос, после чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля (мужчина 1947 года рождения). Пассажир ВАЗ‑2107 (женщина 1940 года рождения) скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО