Главные новости:
На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет порядка 75%.
В Самаре продолжается строительство ФОКа в поселке Прибрежном
Время работы горячей линии – ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10:00 до 17:00.
«Горячая линия» Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности детских товаров работает в Самаре
В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
Медицинскую помощь в современных условиях также будут получать и жители соседних населенных пунктов. Работу в новом ФАПе продолжит опытный фельдшер.
В селе Севрюкаево Ставропольского района возводят новый ФАП
Комплексная программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни и улучшение её качества для старшего поколения.
В регионе начал работу первый центр «Самарское долголетие» для старшего поколения
По информации Приволжского УГМС 16 декабря в Самаре ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. Местами гололедица.
16 декабря в регионе без осадков, до -13°С
Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе примут участие 295 специалистов: 206 врачей и 89 средних медицинских работников.
165 специалистов региона в этом году стали участниками программы «Земский доктор/Земский фельдшер»
Ответственное отношение к своему здоровью поможет не только улучшить качество жизни, но и позволит увеличить ее продолжительность.
Самарский врач назвала 8 правил ответственнгое отношения к своему здоровью
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
На а/д "Самара — Волгоград" в Безенчукском районе столкнулись грузовик Volvo и  ВАЗ‑2107

154
Пассажирка ВАЗ‑2107 скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.

На месте ДТП в Безенчукском районе Самарской области работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Госавтоинспекторы, получив информацию об аварии, прибыли и обеспечили сохранность места происшествия, организовали беспрепятственный проезд транспорта, эвакуацию поврежденного автотранспорта и уборку обломков с проезжей части, установили и опросили участников ДТП и очевидцев.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, в 11-20 на 115,5 км а/д "Самара — Волгоград" в Безенчукском районе произошло ДТП с участием грузового автомобиля Volvo (перевозившего игрушки) и легкового автомобиля ВАЗ‑2107, который двигался со стороны Саратова в направлении Чапаевска.

По предварительной информации, водитель грузовика допустил занос, после чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с легковым автомобилем.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля (мужчина 1947 года рождения). Пассажир ВАЗ‑2107 (женщина 1940 года рождения) скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

В Самарской области по поручению губернатора создадут постоянный штаб для устранения последствий непогоды.
15 декабря 2025  15:57
Губернатор Федорищев поручил усилить взаимодействие структур и ведомств Самарской области для устранения аварийных ситуаций
99
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
15 декабря 2025  13:48
На контейнерных площадках Самары появились зелёные боксы для сбора текстиля
161
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
223
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
397
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
201
Весь список