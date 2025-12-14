Я нашел ошибку
Главные новости:
15 декабря в Самаре температура воздуха ночью -11, -13°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.
15 декабря в регионе слабая метель, порывистый ветер, до -13°С
39 команд из разных регионов России соревнуются на льду самарского Дворца спорта.
Этап Кубка России по синхронному катанию на коньках проходят в эти дни в Самаре
С места ДТП госпитализированы водитель автомобиля Datsun и три его пассажира – подросток 2011г.р., женщина 1985г.р., мужчина 1976г.р.
На 63км автодороги «Обход Тольятти» автомобиль Datsun врезался в стоящую Lada Largus
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
На 63км автодороги «Обход Тольятти» автомобиль Datsun врезался в стоящую Lada Largus

С места ДТП госпитализированы водитель автомобиля Datsun и три его пассажира – подросток 2011г.р., женщина 1985г.р., мужчина 1976г.р.

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 14 декабря в 09:00 на 63км автодороги «Обход Тольятти» водитель1958г.р., управляя автомобилем Datsun, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящее транспортное средство  Lada Largus под управлением мужчины 1986 г.р.
С места ДТП в лечебное учреждение госпитализированы водитель автомобиля Datsun и три его пассажира – подросток 2011г.р., женщина 1985г.р., мужчина 1976г.р. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

