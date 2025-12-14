На 63км автодороги «Обход Тольятти» автомобиль Datsun врезался в стоящую Lada Largus

Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 14 декабря в 09:00 на 63км автодороги «Обход Тольятти» водитель1958г.р., управляя автомобилем Datsun, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил наезд на стоящее транспортное средство Lada Largus под управлением мужчины 1986 г.р.

С места ДТП в лечебное учреждение госпитализированы водитель автомобиля Datsun и три его пассажира – подросток 2011г.р., женщина 1985г.р., мужчина 1976г.р. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.