Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в городе Тольятти.
По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 13 ноября примерно в 17:50, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки.
В результате происшествия водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем!
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО