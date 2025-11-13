Вечером на Обводном шоссе в Тольятти Lada Granta врезалась в бетонные блоки, водитель погиб

189

Полицейские работают на месте дорожно-транспортного происшествия в городе Тольятти.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, 13 ноября примерно в 17:50, 50-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, следуя по Обводному шоссе допустил наезд на бетонные блоки.

В результате происшествия водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулем!

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО