Я нашел ошибку
Главные новости:
В СамАрте историю мальчика-звезды расскажут и споют обитатели леса, которые стали его проводниками на жизненном пути.
В Самарском ТЮЗе пройдет премьера спектакля «Звездный мальчик» по сказке Оскара Уайльда
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
В Самарской области 14 декабря закрыли ещё один участок трассы М-5
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
Эксперт назвала признаки качественных мандаринов
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Горнолыжный комплекс "СОК" в Самаре откроется 27 декабря
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Молодой человек приехал в Сызрань заработки, поругался с работодателем и решил обокрасть соседнюю дачу
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Лыжников просят воздержаться от катания на "Чайке"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности

187
73% сотрудников из Самары сомневаются в обоснованности требований информационной безопасности

Только 23% работников самарских компаний уверены, что требования к соблюдению информационной безопасности обоснованы. Большинство же относятся к ним с недоверием, считая запреты избыточными, а угрозы — преувеличенными. Исследование Контур.Эгида и Staffcop (принадлежат СКБ Контур) выяснили, какие мифы о киберугрозах распространены среди сотрудников.

Личный опыт важнее корпоративных тренингов

Каждый третий опрошенный считает, что его отношение к безопасности формируется личным опытом. Для каждого четвертого ключевую роль играет опыт коллег, а для каждого пятого – корпоративные тренинги. Еще 8% формируют мнение исходя из реальных инцидентов в других компаниях, и только 2% — на основе новостей и публикаций в СМИ.

Сотрудники компаний считают переоцененными следующие угрозы: компьютерные вирусы (31%), атаки через публичный WI-FI (27%), фишинговые письма (17%), социальную инженерию (14%) и зараженные USB-носители (10%). При этом каждый второй (41%) респондент думает, что сотрудники недооценивают угрозы именно потому, что не сталкивались с ними лично. Ещё 21% признались, что попросту не понимают, как такие атаки реализуются в жизни, а столько же уверены, что проблема может коснуться кого угодно, но не их. 13% не видят вокруг себя примеров последствий, полностью полагаются на автоматические системы защиты и считают привычные сервисы безопасными.

Кибербезопасность — ответственность каждого сотрудника

55% респондентов считают, что кибербезопасность — это в первую очередь ответственность каждого сотрудника. Еще 12% говорят о совместной ответственности. 19% опрошенных считают, что это задача ИТ-отдела, 12% — службы безопасности, и еще 2% — руководства.

При этом 63% самарцев знают лишь частично, чем лично для них может грозить кибератака, а 16% вообще не осознают возможных последствий. Только 21% хорошо понимают риски.

Правильное понимание соседствует с опасными мифами

24% респондентов считают человеческий фактор одной из главных причин инцидентов, а 20% признают эффективность простых мер защиты вроде двухфакторной аутентификации. Еще 14% согласны, что базовая цифровая гигиена помогает избежать многих проблем.

Но есть и опасные мифы. 16% уверены, что их компанию не тронут — она никому не интересна. Другие ошибочные представления — вера в абсолютную защиту антивируса (13%) и безопасность публичного Wi-Fi, если не заходить в банковское приложение (6%).

Сомнения в рекомендациях специалистов

Большинство опрошенных (65%) признались, что иногда с сомнением относятся к рекомендациям специалистов по безопасности, а 8% — скептически. Среди причин респонденты чаще всего называли избыточное количество запретов без их объяснения (36%), требования, которые оторваны от реальной работы (26%) и не учитывающие её специфику (22%), отсутствие примеров последствий (19%) и постоянные изменения правил (16%). Еще 7% считают, что специалисты преувеличивают угрозы. Только 23% уверены, что рекомендации ИБ полностью обоснованы и помогают избежать инцидентов.

Правила ИБ усложняют работу

Каждый пятый сотрудник считает, что корпоративные правила ИБ заметно усложняют рабочие процессы. Для 16% это оправданная мера, но большинство — 57% — уверены, что всё зависит от конкретного правила. Только 6% воспринимает требования как нормальную часть работы, которая помогает чувствовать себя спокойнее.

Чаще всего у самарцев вызывает раздражение следующие требования ИБ: использование для общения только корпоративного мессенджера (27%), частая смена (22%) и усложнение паролей (21%), необходимость двухфакторной аутентификации (18%).Только 6% респондентов ничего не раздражает.

При этом респонденты честно признают, что сталкиваются с массовым нарушением правил среди коллег: 72% замечали такие случаи, а 8% говорят, что значительная часть сотрудников вообще не соблюдает требования. 

26% говорят, что выполнение требований занимает слишком много времени, 23% — что просто забывают о них, а 17% не видят в правилах пользы или логики.

«Большинство компаний сталкиваются с тем, что сотрудники недооценивают реальные риски. Это не вина пользователей: важно показывать конкретные последствия, а не просто устанавливать правила. Только сочетание обучения, практических примеров и понятных инструментов позволяет сделать кибербезопасность частью повседневной работы», — Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности Контур.Эгиды.

 

*Методология

Опрос проводился в декабре 2025 г. среди 1200 сотрудников российских компаний в городах-миллионниках. Основные отрасли, которые представляли участники: торговля и e-commerce, производство, IT и цифровые сервисы, финансы, образование, логистика, транспорт и другие сферы.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
12 декабря 2025, 13:45
Каждый второй россиянин принимает участие в украшении ёлки
Чаще всего ёлку ставят за несколько дней до Нового года — так поступают в семьях 44% опрошенных. Еще 37% делают это в середине декабря. Общество
366
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
12 декабря 2025, 09:53
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Абсолютным и ожидаемым приоритетом для большинства самарцев в 2026 году является повышение зарплаты (66% голосов опрошенных). Общество
342
Россиян перестал мотивировать карьерный рост
12 декабря 2025, 09:18
Россиян перестал мотивировать карьерный рост
В опросе приняли участие 2,3 тыс. респондентов со всей России, в том числе 650 представителей бизнеса. Лишь 18% опрошенных согласились, что расширение зоны... Общество
311
В центре внимания
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
214
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
13 декабря 2025  11:23
В Самаре откроются 140 елочных базаров с 15 декабря
498
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
592
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
517
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
435
Весь список