Компания Puma зарегистрировала два товарных знака в России

Немецкая компания Puma, выпускающая спортивную обувь, одежду, инвентарь и парфюмерию, зарегистрировала в России два товарных знака с логотипами пумы. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 26 августа 2024 года из США.

Товарные знаки регистрируются по четырем классам (№ 12, № 18, № 25, № 26) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают в том числе производство спортивной одежды, тренажеров и велосипедов, изделия из кожи.

Действие товарных знаков в стране завершается в августе 2034 года, пишет Смотрим.