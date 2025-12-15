В Клявлинском районе сожитель ударил женщину бутылкой по голове

В июне текущего года в вечернее время в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» за помощью обратилась местная жительница 1975 года рождения, которая сообщила, что сожитель, в ходе конфликта, ударил её по голове стеклянной бутылкой.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, убедились, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает, установили обстоятельства произошедшего, выдали направление на медицинскую экспертизу. В дальнейшем, по данным специалистов установили, что вред здоровью местной жительницы действиями злоумышленника не причинен.

Как утверждает местная жительница, 52-летний ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за причинение ей побоев сожитель в состоянии алкогольного опьянения вёл себя неадекватно. Мужчина спровоцировал конфликт, ударил её стеклянной бутылкой по голове и ушёл в одну из комнат. Женщина, желая привлечь его к ответственности за очередные побои, обратилась за помощью в полицию.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшая простила обвиняемого и продолжает совместно вести с ним хозяйство. Ранее пару лишили родительских прав на общего ребенка.

В судебном заседании мужчина раскаялся и полностью признал вину в совершении преступления.

Клявлинский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил фигуранту наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.