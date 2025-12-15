Сетью 4G накрыли любимое место туристов - Падовский карьер в Пестравском районе

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема завершила строительство новой базовой станции в селе Падовка Пестравского района, где находится знаменитый туристический объект – Падовский карьер. Устойчивая голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны на территории населенного пункта, где проживает более 800 человек, а также на подъездных дорогах и рядом с селом.

Село Падовка круглый год привлекает туристов со всей Самарской области своим карьером. Скальные обрывы, озера и песчаные дюны образуют красивый пейзаж, где любят фотографироваться гости Пестравского района. Когда-то здесь добывался известняк, но, когда рабочие наткнулись на воду в пустошах, карьер был заброшен. На территории Падовского карьера есть три озера, вода в одном из которых меняет свой цвет с синего на изумрудный. Карьер считается одним из самых популярных мест для туристов в регионе. Фотографиями из Падовки можно встретить в соцсетях. Теперь отправлять фото и видео знаменитого карьера, а также строить маршрут в навигаторе до культового объекта со связью 4G МТС станет еще проще.

Также в Пестравском районе новые площадки МТС успешно выведены в эфир в селах и поселках Михайло-Овсянка, Тяглое Озеро, Красная Поляна, Тепловка, Михеевка, Малоархангельское и Тростянь. Совокупно в этих малых населенных пунктах проживает более 4000 жителей.

«Пестравский район находится всего в часе езды от областного центра, поэтому направление считается популярным для туристов в выходные дни и праздники. Перед Новым годом и длинными каникулами специалисты МТС завершили все запланированные работы по запускам новых базовых станций в эфир, чтобы гости района могли всегда оставаться на связи, а жители 8 малых населенных пунктов Пестравского района получили новые цифровые возможности: учиться и работать удаленно, заказывать товары на маркетплейсах через мобильный интернет, смотреть фильмы и сериалы онлайн в высоком качестве», — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.